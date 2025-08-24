गाजा के बाद अब इस देश पर इजरायल ने बरसाए बम! मीडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव…खाड़ी देश हुए अलर्ट

Air strikes In Yemen: यमन की राजधानी सना में कई जगहों पर इजराइली हवाई हमलों के बाद मीडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया। यह हमला हूती विद्रोहियों द्वारा इजराइल की ओर मिसाइल दागने की ज़िम्मेदारी लेने के कुछ दिनों बाद किया गया। ये हवाई हमले, जिनमें कथित तौर पर एक बिजली संयंत्र और एक गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया, इजराइल और ईरान समर्थित विद्रोही समूह के बीच जवाबी कार्रवाई की श्रृंखला में नवीनतम हैं।

हूती मीडिया कार्यालय के अनुसार, राजधानी भर में कई विस्फोट सुने गए, जिनमें राष्ट्रपति भवन और एक बंद हो चुकी सैन्य अकादमी के पास भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने सना के मध्य और घनी आबादी वाले इलाके सबीन स्क्वायर के आसपास भारी विस्फोट और धुआँ उठते देखा।

इजरायल ने नहीं की हमलों की पुष्टि

हालाँकि इजराइली सरकार ने रविवार के हमलों में अपनी संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह हमला एक हूती मिसाइल के कुछ ही दिनों बाद हुआ है – जो कथित तौर पर इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे को निशाना बना रही थी – जिसे हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया गया था।

इजराइली रक्षा अधिकारियों ने इस मिसाइल को क्लस्टर बम बताया है, जो एक प्रकार का हथियार है जो कई विस्फोटकों में विखंडित हो जाता है, जिससे इसे रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। 2023 में हूती द्वारा हमले शुरू करने के बाद से यह इजराइल के खिलाफ हूती द्वारा इस तरह की मिसाइल के इस्तेमाल की पहली रिपोर्ट है।

हूती-इजराइल संघर्ष

ईरान से समर्थन प्राप्त हूती ने पिछले 22 महीनों में इजराइल और लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। समूह का कहना है कि गाजा में जारी संघर्ष के बीच उसके अभियान फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में हैं।

उनके हमलों का व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ा है, जिससे लाल सागर के माध्यम से प्रमुख शिपिंग मार्ग बाधित हुए हैं – एक समुद्री गलियारा जो सालाना लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक व्यापार को संभालता है। नवंबर 2023 और दिसंबर 2024 के बीच, हूती उग्रवादियों ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से 100 से ज़्यादा जहाजों को निशाना बनाया।

IAF fighter jets are currently striking Yemen with massive force. A security source confirms: The IDF is carrying out a wave of strikes in Yemen in response to the continued Houthi missile and drone launches. Targets include the presidential palace and senior officials for… pic.twitter.com/inoUHQi6UH — Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) August 24, 2025

किसी हताहत होने की खबर नहीं

रविवार के हमलों में अभी तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। दोनों पक्षों ने अभी तक नुकसान की मात्रा या अभियान में शामिल किसी भी संभावित सैन्य उद्देश्यों के बारे में पूरी जानकारी जारी नहीं की है।

स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है, माना जा रहा है कि आगे की जवाबी कार्रवाई मध्य पूर्व में पहले से ही अस्थिर सुरक्षा माहौल को और बढ़ा सकती है, जिसमें जान-माल दोनों का नुकसान होने का डर है।

