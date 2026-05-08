5 लाख लोगों को जारी हुआ अलर्ट, खिड़की तक मत खोलना वरना मौत की हो जाएगी ‘एंट्री’

US Health Emergency: अमेरिका के कई शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है. ऐसे में करीब आधे मिलियन अमेरिकियों को चेतावनी दी गई है कि वे घर के अंदर ही रहें और अपनी खिड़कियां-दरवाजे बंद रखें, क्योंकि गल्फ कोस्ट के पास हवा में ज़हरीले तत्वों का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. गुरुवार (08 मई, 2026) की सुबह ही अमेरिका के लुइसियाना, टेक्सास और अरकंसास के कुछ हिस्सों के ऊपर 150 मील चौड़ी प्रदूषित हवा की एक परत (plume) का पता दक्षिण में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों ने लगाया है. यह स्थिति पिछले 24 घंटे से बरकरार है. उत्तरी लुइसियाना के श्रेवेपोर्ट शहर पर वायु प्रदूषण का सबसे बुरा असर पड़ा है, जिसके बड़े मेट्रोपॉलिटन इलाके में ही 380,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं.

विशेषज्ञों के मुताबिक, हवा में मौजूद बारीक कणों (fine particulate matter) के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. ज़हरीले यौगिकों या भारी धातुओं के ये बहुत छोटे कण अक्सर फैक्ट्रियों और गाड़ियों के धुएं से निकलते हैं. ये इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों के अंदर तक घुस सकते हैं. इसके बाद ये सांस के साथ अंदर जाने पर सूजन, सांस लेने में दिक्कत और स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी समस्याएं पैदा करने की क्षमता रखते हैं.

300 से 500 के बीच AQI डाल रहा चिंता में

सैकड़ों देशों के वायु प्रदूषण का रियल-टाइम डेटा देने वाले एक गैर-लाभकारी संगठन वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रोजेक्ट (World Air Quality Index Project) के अनुसार, श्रेवेपोर्ट में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बढ़कर 250 तक पहुंच गया है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक है. यहां पर बता दें कि दुनियाभर में वायु गुणवत्ता के स्तर को 0 से 500 के पैमाने पर मापा जाता है. 0-50 का मतलब सबसे स्वस्थ हवा होता है. वहीं, जब बाहर की हवा की गुणवत्ता 300 से 500 के ‘खतरनाक क्षेत्र’ (hazardous zone) के करीब पहुंच जाती है. ऐसे में US पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) चेतावनी जारी करती है कि सभी लोगों को बाहर किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करने से बचना चाहिए. संभव हो तो घर की खिड़कियों और दरवाजों को ना खोले. एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें.

जान सकती है जान भी

लुइसियाना पर्यावरण गुणवत्ता विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि PM2.5 का स्तर बढ़कर मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक क्षेत्र में पहुंच गया है. गुरुवार (7 मई, 2026) को लुइसियाना, टेक्सास और अरकंसास के कुछ हिस्सों में वायु प्रदूषण का एक बड़ा गुबार बन गया है. वायु प्रदूषण का यह स्तर सांस की बीमारियों, जैसे अस्थमा को और बिगाड़ सकता है और दिल के दौरे व स्ट्रोक का कारण बन सकता है, जिससे समय से पहले मौत हो सकती है. हालांकि, जिन लोगों को कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है, उन्हें भी PM2.5 के इस स्तर पर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है.

बाहर जाने का प्लान टालें

उधर, AccuWeather ने एक अलर्ट में चेतावनी दी कि स्वस्थ लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत और गले में जलन महसूस हो सकती है. घर के अंदर रहने और बाहर की गतिविधियों को टालने पर विचार करें. यहां पर बता दें कि PM10 एक प्रकार का कण पदार्थ (particulate matter) है, जो हवा में तैरते छोटे ठोस कणों या तरल बूंदों से बना होता है। इनका व्यास दस माइक्रोमीटर से कम होता है—जो इंसान के बाल से भी पतले होते हैं—लेकिन फिर भी PM2.5 के कणों से काफी बड़े होते हैं. बड़े शहरों पर स्थिर हवा के प्रभाव को समझने के लिए वायुमंडलीय दबाव पर नज़र डालना मददगार होता है. दबाव को मिलीबार में मापा जाता है.

लोगों को दी जा रही घर पर रहने की सलाह

जानकारों की मानें तो समुद्र तल पर सामान्य दबाव 1,013 मिलीबार होता है. वाय प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में दिल या फेफड़ों की बीमारी वाले लोग, बुज़ुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं इस गाढ़े प्रदूषण के कारण खास तौर पर खतरे में हो सकते हैं; उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए और अपनी शारीरिक गतिविधियां कम रखनी चाहिए. स्वास्थ्य अधिकारियों ने इन इलाकों में रहने वाले सभी लोगों से यह भी आग्रह किया है कि वे अपनी खिड़कियां और दरवाज़े बंद रखें, ताकि बाहर का प्रदूषण घर के अंदर न आ सके. एयर कंडीशनर या एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना भी इसमें मददगार हो सकता है.