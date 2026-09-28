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AI Side Effects: तीसरे विश्व युद्ध से भी खतरा मडरा रहा दुनिया के देशों पर, मारे जाएंगे 100 करोड़ रुपये

AI Side Effects: बिल गेट्स ने चेतावनी दी है कि AI इतना शक्तिशाली हो सकता है कि इससे एक अरब लोगों की मौत हो सकती है.

By: JP Yadav | Published: September 28, 2026 9:53:03 AM IST

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AI Side Effects: माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के को-फाउंडर बिल गेट्स ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में इतनी ताकत है कि यह इंसानों की एक बड़ी आबादी को खत्म कर सकता है. वे उन टेक लीडर्स और कर्मचारियों की बढ़ती संख्या में शामिल हो गए हैं जो AI से जुड़े अस्तित्व के खतरों की ओर ध्यान दिला रहे हैं. गेट्स ने NBC के ‘मीट द प्रेस’ शो के लिए दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि AI में निश्चित रूप से इतनी ताकत है कि यह ऐसी घटनाएं करवा सकता है जिनसे अरबों लोगों की मौत हो सकती है. यह इंटरव्यू इस वीकेंड प्रसारित होने वाला है. उन्होंने कहा कि बुरे इरादे वाले लोगों द्वारा लेटेस्ट AI टूल्स का इस्तेमाल करने से बनने वाले कॉम्बिनेशन जितना ताकतवर हथियार पहले कभी नहीं रहा है.

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे AI टेक्नोलॉजी तेज़ी से बेहतर हो रही है सिलिकॉन वैली में इससे होने वाले बड़े नुकसान की संभावनाओं को लेकर चेतावनियां बढ़ गई हैं. एंथ्रोपिक PBC के एक कर्मचारी जैकब कॉक्सन ने इस महीने की शुरुआत में अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने पुराने एम्प्लॉयर्स – एंथ्रोपिक और OpenAI – पर सुपर-इंटेलिजेंट AI की ओर दौड़ लगाकर हमारी जान के साथ जुआ खेलने का आरोप लगाया. एंथ्रोपिक के एक अन्य कर्मचारी ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस बात की 10 प्रतिशत से ज़्यादा संभावना है कि AI अगले दशक में सभी इंसानों को खत्म कर देगा.

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AI डेवलपमेंट की गति धीमी हो

इन बयानों ने इस क्षेत्र में लंबे समय से चल रही  और विवादित चर्चा की ओर मुख्यधारा का ध्यान खींचा है, जिससे इंडस्ट्री से अपनी टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रखने के लिए और कदम उठाने की सार्वजनिक मांगें उठी हैं. एंथ्रोपिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डारियो अमोदेई ने तब से AI डेवलपमेंट की गति धीमी करने का आग्रह किया है. एक ऐसा प्रस्ताव जिसे OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क जैसे साथियों ने तुरंत समर्थन दिया.

सेल्फ-रेगुलेशन काफी नहीं

इंटरव्यू में बिल गेट्स ने कहा कि सिर्फ़ खुद से नियम बनाना (सेल्फ-रेगुलेशन) काफी नहीं है. उन्होंने कहा कि आपको कानून लागू करने वाली एजेंसियों और राजनेताओं को इस चर्चा में शामिल करने की जरूरत है कि सुरक्षा उपाय और निगरानी कैसी होनी चाहिए और यह एक ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए. 

गलत नीयत के लोग कर सकते हैं दुरुपयोग

बिल गेट्स ने पहले अगस्त में लिखे एक लेख में तर्क दिया था कि बुरे इरादे वाले लोग अस्पतालों, वित्तीय संस्थानों, पावर ग्रिड और सरकारी सिस्टम के खिलाफ़ साइबर हमलों, धोखाधड़ी, गलत जानकारी फैलाने और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए तेज़ी से ताकतवर हो रहे AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Tags: AI Side Effects
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