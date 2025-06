Ahmedabad Plane Crash: गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का यात्री विमान क्रैश हो गया है। इस हादसे पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दुख जाताया है। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर लिखा कि ‘अहमदाबाद में लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ, जिसमें 242 यात्री सवार थे – जिनमें एक कनाडाई भी शामिल है। मेरी संवेदनाएँ विमान में सवार सभी लोगों के प्रियजनों के साथ हैं। कनाडा के परिवहन अधिकारी अपने समकक्षों के साथ निकट संपर्क में हैं और इस त्रासदी के बारे में प्रतिक्रिया के रूप में मुझे नियमित अपडेट मिल रहे हैं।’

Devastated to learn of the crash of a London-bound Air India plane in Ahmedabad, carrying 242 passengers — including one Canadian. My thoughts are with the loved ones of everyone on board.



Canada’s transportation officials are in close contact with counterparts…

— Mark Carney (@MarkJCarney) June 12, 2025