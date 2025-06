Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर ने पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ा दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने कहा, “आज अहमदाबाद के पास एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं दुखी हूं। हम इस बड़ी क्षति से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इस हृदय विदारक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं।”

Saddened by the tragic crash of Air India flight near Ahmedabad today.

We extend our condolences to the families of the victims grieving this immense loss.

Our thoughts and prayers are with all those affected by this heartbreaking tragedy.

