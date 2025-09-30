मेडागास्कर में युवाओं की हुंकार, नेपाल स्टाइल में सरकार को सत्ता से किया बाहर
मेडागास्कर में युवाओं की हुंकार, नेपाल स्टाइल में सरकार को सत्ता से किया बाहर

नेपाल के बाद अब अफ्रीका के मेडागास्कर (Madagascar of Africa) की बारी, मेडागास्कर में सरकार के खिलाफ युवाओं का देखने को मिला (Youth Protest) जोरदार प्रदर्शन.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 30, 2025 1:12:41 PM IST

Madagascar Youth Protest: हाल ही में पूरी दुनिया ने नेपाल के युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखा, कैसे नेपाल के युवाओं ने सरकार को सत्ता से बाहर किया. लेकिन नेपाल के बाद अब अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित द्वीपीय देश मेडागास्कर में बड़े पैमाने पर युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. आखिर क्या वजह मेडागास्कर में युवाओं के प्रदर्शन की.

प्रदर्शन और हिंसा की असली वजह

मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना ने बिजली-पानी की कमी और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर शुरू हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार को भंग करने की घोषणा की. विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई मुख्य रूप से छात्र और युवा कर रहे थे. यह विरोध प्रदर्शन पिछले हफ्ते शुरू हुआ था, जिनमें राजधानी अंटानानारिवो में सबसे अधिक हिंसा देखने को मिली थी, इस हिंसा में कई लोग बुरी तरह से घायल हुए थे. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, इन प्रदर्शनों में कम से कम 22 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे. इसके अलावा पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियों का भी इस्तेमाल किया था.

मेडागास्कर के सामने सबसे बड़ी चुनौती

इस विरोध प्रदर्शन पर कुछ विशेषज्ञों  ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक तंगी और जनता की निराशा की वजह से प्रदर्शन किया जा रहा है. मेडागास्कर सबसे गरीब देशों में से एक है. विश्व बैंक के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक, देश की 3 करोड़ की आबादी में से 75 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे थे.

राष्ट्रपति ने प्रदर्शन पर क्या दिया आश्वासन

एक टेलीविजन संबोधन के दौरान राष्ट्रपति राजोइलिना ने जनता के गुस्से को स्वीकार किया और अपनी सरकार की विफलताओं के लिए माफी भी मांगी. सरकार भंग करने की घोषणा करते हुए उन्होंने नुकसान झेलने वाले व्यवसायों की सहायता का वादा किया और साथ ही कहा कि वे युवाओं के साथ बातचीत के माध्यम से इन मुद्दों का जल्द ही समाधान निकालेंगे. 

मेडागास्कर में युवाओं की हुंकार, नेपाल स्टाइल में सरकार को सत्ता से किया बाहर

