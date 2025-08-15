Home > विदेश > Shehbaz Sharif: सिंधु जल संधि सस्पेंड होने से बौखलाया पूरा PAK, मुनीर-बिलावल के बाद अब शहबाज शरीफ ने दी गीदड़भभकी, कहा – खुदा की कसम है…

Shehbaz Sharif On IWT: पड़ोसी देश में भूचाल आया हुआ है। हाल ये हो रखा है कि आसिम मुनीर से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी भारत को संधि को लेकर धमकी दे चुकें हैं। अब इस लिस्ट में पीएम शहबाज शरीफ का नाम भी शामिल हो गया है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 15, 2025 16:30:39 IST

Shehbaz Sharif On IWT: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाक को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दी। इस कदम के बाद से पड़ोसी देश में भूचाल आया हुआ है। हाल ये हो रखा है कि आसिम मुनीर से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी भारत को संधि को लेकर धमकी दे चुकें हैं।

अब इस लिस्ट में पीएम शहबाज शरीफ का नाम भी शामिल हो गया है। पाक के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहबाज शरीफ का पूरा भाषण सिंधु जल संधि के इधर-उधर फोकस था।

खुदा की कसम है…

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, शाहबाज शरीफ ने भारत का नाम लिए बिना अपने भाषण में कहा, ‘आज मैं दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारी पानी की आपूर्ति रोकने की धमकी देते हैं, तो यह ध्यान रखें कि आप पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकते। मैं खुदा की कसम खाता हूं।’

हम डूबे, तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे – आसिम मुनीर 

बता दें कि इससे पहले अमेरिका की धरती से आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी। पाक के फील्ड मार्शल ने कहा था कि अगर भारत सिंधु नदी पर डैम बनाता है तो पाकिस्तान मिसाइलों से उसको नष्ट कर देगा। उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान एक परमाणु देश है अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे।

बिलावल भुट्टो जरदारी भी उगल चुके हैं जहर

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी भारत के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते नज़र आए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि अगर युद्ध हुआ, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने सोचा भी नहीं था कि हम सिंधु नदी पर बांध बनाने का ऐलान कर देंगे और पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों को धमकी देंगे कि हम पानी रोक देंगे। हमने इसके लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाई है।

