Home > विदेश > अमेरिका में अब नहीं मिलेगा भारतीयों को रोजगार! Trump सरकार ने पेश किया होश उड़ा देने वाला बिल

OPT Program USA: अक्सर ऐसा होता है कि अमेरिका में अलग अलग देशों के युवा रोजगार के सिलसिले में जाते हैं और कहां जाकर अच्छा रोजगार कमाते हैं। लेकिन अब अमेरिकी सरकार ने एक ऐसा बिल पेश किया है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे।

Published By: Heena Khan
Published: August 26, 2025 14:14:00 IST

OPT Program USA: अक्सर ऐसा होता है कि अमेरिका में अलग अलग देशों के युवा रोजगार के सिलसिले में जाते हैं और कहां जाकर अच्छा रोजगार कमाते हैं। लेकिन अब अमेरिकी सरकार ने एक ऐसा बिल पेश किया है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल, हाल ही में अमेरिका में H.R. 2315 नाम का एक विधेयक पेश किया गया है। जिसमे कहाग या है कि OPT को खत्म कर दिया जाना चाहिए ताकि नौकरियां अमेरिकी छात्रों को मिलें, विदेशी छात्रों को नहीं। वहीँ आपको बता दें, अगर OPT पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो इसका सबसे ज़्यादा असर भारतीय छात्रों पर पड़ेगा। 

भारतीयों पर पड़ेगा असर 

आपको बता दें, हर साल हज़ारों भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए अमेरिका जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद यह होती है कि पढ़ाई के बाद वो अनुभव हासिल करेंगे और कुछ साल वहीं काम करेंगे। अगर OPT पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो उन्हें पढ़ाई पूरी होते ही वापस भारत आना पड़ेगा। जी हाँ OPT (वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण) अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। जिसके चलते, अमेरिका में पढ़ने वाले छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 से 3 साल तक अमेरिका में ही रोजगार हासिल कर सकते थे। इसका लाभ ज़्यादातर इंजीनियरिंग, आईटी और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को होता था।

सिर्फ अमेरिकी छात्रों को मिलेगा रोजगार 

आपको बता दें, यह विधेयक ओपीटी को समाप्त करने की एक कोशिश है। इसका उद्देश्य अमेरिकी छात्रों को प्राथमिकता देना है। इस विधेयक के मुताबिक, ओपीटी को समाप्त करके, रोज़गार का रास्ता केवल अमेरिकी युवाओं के लिए ही खुला रहना चाहिए। कुछ अमेरिकी नेताओं और संगठनों का मानना ​​है कि ओपीटी के कारण अमेरिकी युवा अपनी नौकरियाँ खो रहे हैं।

