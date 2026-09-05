दुनिया के नक्शे में अफ्रीका की बढ़ी ताकत! 164 देशों ने मिलाया हाथ, अमेरिका ने प्रस्ताव को दिखाया ठेंगा

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को एक नए विश्व मानचित्र को अपनाने के लिए मतदान किया, जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप को बड़ा दिखाया गया है. जबकि उत्तरी अमेरिका और यूरोप को छोटा कर दिया गया है, जिससे वाशिंगटन में नाराजगी फैल गई है. जानिए पूरी बात.

प्रस्ताव में क्या कहा गया?

महाद्वीपों को नक्शे पर अधिक सटीक तरीके से दिखाने के उद्देश्य से लाए गए इस प्रस्ताव को 164 देशों का समर्थन मिला. वहीं, अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान किया, जबकि छह देशों ने वोटिंग से दूरी बनाई.आपको बता दें कि प्रस्ताव में कहा गया है कि नया नक्शा, जिसे ‘इक्वल अर्थ कार्टोग्राफिक प्रोजेक्शन’ कहा जाता है, दुनिया को नक्शे पर अधिक सटीक तरीके से दिखाने में मदद करता है.

इस प्रस्ताव में सदस्य देशों से ट्रेडिशनल मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह नए नक्शे का इस्तेमाल करने की अपील की गई है. मर्केटर प्रक्षेपण को 1569 में फ्लेमिश मानचित्रकार गेरार्डस मर्केटर ने समुद्री नौवहन के लिए तैयार किया था.

🎉Congratulations to the delegation of Togo 🇹🇬 on the adoption this morning by the #UNGA of resolution A/80/L.104, “Correct the Map”, an @_AfricanUnion initiative promoting more accurate and equitable global cartographic representation, particularly of #Africa. A significant… pic.twitter.com/oxZCbeMUTt — African Union Mission to the UN (@AfricanUnionUN) September 4, 2026

विदेशी मंत्रियों ने क्या कहा?

प्रस्ताव के प्रायोजक टोगो के विदेश मंत्री रॉबर्ट डुसे ने कहा कि नक्शे शिक्षा और लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं. इसलिए दुनिया का गलत चित्रण पुरानी धारणाओं को बढ़ावा दे सकता है. वहीं, अमेरिका ने प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे संस्था की विश्वसनीयता के लिए नुकसानदायक बताया. अमेरिकी प्रतिनिधि यारीना फेरेंसेविच ने कहा कि वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय 16वीं सदी के नक्शों पर बहस की जा रही है.

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