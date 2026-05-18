Home > विदेश > अब चुप्पी ही मानी जाएगी ‘कबूल है’! अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान, कुंवारी लड़कियों की जिंदगी पर बड़ा हमला

अब चुप्पी ही मानी जाएगी ‘कबूल है’! अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान, कुंवारी लड़कियों की जिंदगी पर बड़ा हमला

Afghanistan New Rules for Girls: अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने शादी, तलाक और बाल विवाह से जुड़े एक नए और बेहद विवादित पारिवारिक कानून को लागू किया है. इस कानून के अनुसार, यदि कोई कुंवारी लड़की शादी के प्रस्ताव पर चुप रहती है, तो उसकी चुप्पी को ही शादी के लिए उसकी सहमति माना जाएगा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 18, 2026 10:34:13 AM IST

अफगानिस्तान में कुंवारी लड़कियों की शादी पर सख्त कानून
अफगानिस्तान में कुंवारी लड़कियों की शादी पर सख्त कानून


तालिबान ने अफगानिस्तान में विवाह, तलाक और बाल विवाह से संबंधित एक नया पारिवारिक कानून प्रकाशित किया है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये नियम तालिबान शासन के तहत सहमति और महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर चिंताओं को और बढ़ा देते हैं. आपको बता दें कि इस नियम को तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने मंजूरी दी है. 

लड़कियों की चुप्पी ही शादी की सहमति मानी जाएगी

अफगान आउटलेट अमु टीवी के अनुसार बाल विवाह, लापता पति, जबरन अलगाव, धर्मत्याग, व्यभिचार के आरोप और अन्य धार्मिक और कानूनी मामलों से संबंधित नियमों की रूपरेखा दी गई है. सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक यह कहता है कि यौवन प्राप्त करने के बाद “कुंवारी लड़की” की चुप्पी को विवाह के लिए सहमति माना जा सकता है. हालांकि, नियम कहता है कि किसी लड़के या पहले से विवाहित महिला की चुप्पी को स्वतः सहमति नहीं माना जाएगा.

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अन्य रिश्तेदारों को भी शादी तय करने की इजाजत

तालिबान द्वारा लागू किए गया यह नया कानून बाल विवाह के मामले में पिता और दादाओं को व्यापक अधिकार देता है. यदि किसी नाबालिग का विवाह उसके पिता या दादा के अलावा अन्य रिश्तेदारों द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो भी विवाह को कानूनी रूप से वैध माना जा सकता है यदि पति-पत्नी सामाजिक रूप से अनुकूल हों और दहेज उचित हो. इस फरमान में “खियार अल-बुलुघ” या “यौवन प्राप्त करने पर विकल्प” का भी उल्लेख किया गया है, जो इस्लामी न्यायशास्त्र में एक अवधारणा है जिसके तहत कम उम्र में शादी करने वाला बच्चा यौवन प्राप्त करने के बाद विवाह को रद्द करने की मांग कर सकता है.

लड़कियों की शिक्षा पर सख्ती

अफगानिस्तान में लड़कियों को छठी कक्षा से आगे की शिक्षा से वंचित कर दिया गया है, महिलाओं को विश्वविद्यालयों में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है, और रोजगार, यात्रा और सार्वजनिक भागीदारी पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए हैं. कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने तालिबान की नीतियों को “लैंगिक भेदभाव” की व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है. गर्ल्स नॉट ब्राइड्स के अनुसार, लगभग एक तिहाई अफगान लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है.

Tags: afghanistantaliban rules
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