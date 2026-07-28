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Afghanistan: जहां लड़कियों के सपनों पर पहरा था, वहां पिता ने बदल दी बेटी की पहचान; 10 साल तक लड़के के भेष में भेजा स्कूल

Afghanistan Real Story: एक अफ़गान पिता ने अपनी बेटी को लगभग 10 साल तक लड़के के भेष में रखा; उनके इस फ़ैसले ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है.

By: Heena Khan | Published: July 28, 2026 11:20:06 AM IST

afghanistan real story
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Afghanistan Real Story: वे अपनी बेटी के बाल बांधते, कॉलर ठीक करते, हरा बैकपैक थमाते और अपने “बेटे” को घर से बाहर भेज देते, क्योंकि उनकी दुनिया में लड़का दिन-दहाड़े स्कूल जा सकता था, लेकिन लड़की नहीं. अफ़गानिस्तान में इस चलन को ‘बाचा पोश’ कहा जाता है बेटियों को बेटों की तरह पाला-पोसा जाता है ताकि वो क्लासरूम, सड़क और बाज़ार जैसी आम आज़ादी का अनुभव कर सकें. लेकिन नाम जानने से भी इसकी तस्वीर की गंभीरता कम नहीं होती.

बेटी को बीटा बनाकर भेजा स्कूल 

एक आदमी जो अपने समय के नियमों को देखता है, यह तय करता है कि समाज की मंज़ूरी से ज़्यादा उसकी बेटी का मन मायने रखता है, और पूरे दस साल तक हर दिन उस भेष को अपनाता है. यह इसलिए नहीं कि वो अपनी बेटी की असल पहचान छिपाना चाहते थे, बल्कि इसलिए ताकि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सके. उस ब्लैकबोर्ड के पास खड़े उन दोनों को देखिए दोनों की नज़रें एक जैसी स्थिर हैं और उनकी शक्ल-सूरत की समानता ही असली कहानी बन जाती है; यह हिम्मत है जो बहुत करीब से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आई है. पूरी दुनिया को झुका देने की इच्छा ताकि बच्चा उस रास्ते से गुज़र सके और यही बात इस तस्वीर को एक ऐसी कहानी बनाती है जिसे ज़रूर देखा जाना चाहिए. \

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लड़के के भेष में 10 साल भेजा स्कूल 

उसने दस साल तक किसी और का भेष धारण किया ताकि एक दिन वह एक तस्वीर में पूरी तरह से अपनी असली पहचान के साथ खड़ी हो सके. इसे इस बात के सबूत के तौर पर सहेज कर रखें कि माता-पिता का प्यार भेष बदलकर किस हद तक जा सकता है, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इतना भाग्यशाली रहा हो कि उसे स्कूल के एक दिन के लिए भी कभी संघर्ष न करना पड़ा हो. एक अफ़गान पिता ने अपनी बेटी को लगभग 10 साल तक लड़के के भेष में रखा; उनके इस फ़ैसले ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह सबके सामने लड़के बनकर रहती थी ताकि वह स्कूल जा सके, बाहर खेल सके, आज़ादी से घूम-फिर सके और उन मौकों का फ़ायदा उठा सके जो अक्सर पाबंदियों वाले माहौल में लड़कियों को नहीं मिल पाते.

Tags: afghanistanhome-hero-pos-4World news
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