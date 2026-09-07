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Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में आया 4.1 तीव्रता का भूकंप, डर के मारे थर्रा उठे लोग

Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में आज यानी सोमवार (07 सितंबर, 2026) को तड़के सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 7, 2026 8:14:22 AM IST

अफगानिस्तान में आया 4.1 तीव्रता का भूकंप
अफगानिस्तान में आया 4.1 तीव्रता का भूकंप


Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में आज यानी सोमवार (07 सितंबर, 2026) को तड़के सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी यानी NCS के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई. भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजकर 36 मिनट 23 सेकंड पर आया.NCS के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 130 किलोमीटर की गहराई में था. इसका लोकेशन 36.114 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70.820 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दर्ज किया गया.

भूकंप की गहराई अधिक होने की वजह से इसके असर से जुड़ी कोई अन्य जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है.भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की जानकारी भी सामने नहीं आई है. NCS लगातार भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी करता है और भूकंप की तीव्रता, समय, गहराई और लोकेशन से जुड़ी जानकारी जारी करता है.

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क्यों आते हैं भूकंप?

पृथ्वी की सतह के नीचे सात प्लेटें हैं जो लगातार हिलती रहती हैं. जिस जगह पर ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, उसे ‘फॉल्ट लाइन’ कहा जाता है. जब पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटें अपनी जगह से हिलती हैं, आपस में टकराती हैं या एक-दूसरे से रगड़ खाती हैं तो ऊर्जा पैदा होती है. जब टक्कर के दौरान बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है. भूकंप का असर टक्कर वाली जगह पर सबसे ज्यादा होता है; हालांकि, जब भूकंप जबरदस्त होता है तो उसके झटके बहुत दूर तक महसूस किए जा सकते हैं.



कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता?

वैज्ञानिक भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं. जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह के नीचे से ऊर्जा की लहरें निकलती हैं और उन्हें रिक्टर स्केल से मापा जाता है. इस माप से भूकंप की तीव्रता और उसके केंद्र (एपीसेंटर) का पता चलता है.

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Tags: earthquake
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