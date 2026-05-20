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आखिर कौन है वह शख्स जो बेच रहा है अपनी ही बेटी… तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

Afghan Father Sell Daughter : पिता इस कदर लाचार है कि वह अपनी जुड़वां बेटियों में से एक को बेचकर अपने आर्थिक हालात अच्छे करना चाह रहा है.

By: JP Yadav | Last Updated: May 20, 2026 5:34:58 PM IST

अफगानिस्तान में पिता ही बेच रहा है अपनी बेटी, फोटो dailymail.com से साभार लिया गया है
अफगानिस्तान में पिता ही बेच रहा है अपनी बेटी, फोटो dailymail.com से साभार लिया गया है


Afghan Father Sell Daughter : अफगानिस्तान भले ही ऊपर से स्थिर और सामान्य नजर आ रहा हो, लेकिन सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर हालात बदतर हैं. यह एक बेबस अफगान पिता के दर्द से जाना जा सकता है. अफगानिस्तान में एक पिता अपनी 7 वर्षीय की बेटी की शादी करके उसे बेचने की सोच रहा है, क्योंकि इससे उसके परिवार को चार साल तक खाना मिल पाएगा. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमे वह अपनी दोनों बच्चों के साथ हैं. पिता और बेटी के साथ पूरा परिवार रो रहा है कि एक बेटी को हमेशा के लिए बिछड़ना होगा. 

अफ़ग़ानिस्तान के घोर प्रांत के रहने वाले अब्दुल राशिद अज़ीमी ने BBC को बताया कि तालिबान के शासन में आर्थिक हालात बहुत बुरे हैं. यही वजह है कि उन्हें यह भयानक फ़ैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ है. पिता अब्दुल का कहना है कि वह काम से जब घर लौटते तो होंठ सूखे होते हैं. वह खुद भूखे-प्यासे होते हैं. शाम को उनके बच्चे  पास आकर कहते हैं- ‘बाबा, हमें थोड़ी रोटी दो’ लेकिन वह उन्हें क्या दे सकता हैं. काम कहां है? ब्दुल राशिद अज़ीमी वह पैसों के लिए इतने बेबस हैं कि उन्हें अपनी सात साल की जुड़वां बेटियों में से एक को बेचना पड़ रहा है. उनका कहना है कि या तो वो रोकिया को बेचेंगे या फिर रोहिला को, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है. 

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अन्य परिवार भी बेच चुकेंगे अपने बच्चों को

ब्दुल राशिद अज़ीमी का कहना है कि अगर वह अपनी एक बेटी को बेच देता हैं, तो वह अपने बाकी बच्चों को कम से कम चार साल तक खाना खिला पाएंगे. यह दिल तोड़ देने वाला फैसला है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता बचा है. वह अकेले ऐसे नहीं हैं जो यह बेबसी भरा कदम उठा रहे हैं. वहीं, एक अन्य अफगानी नागरिक सईद अहमद ने बताया कि वह अपनी पांच साल की बेटी शाइका को पहले ही बेच चुके हैं. शाइका को अपेंडिसाइटिस हो गया था और उसके लिवर पर एक सिस्ट बन गया था. उनके पास इलाज का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे. इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को एक रिश्तेदार को बेच दिया.

तालिबान में महिलाओं-बच्चों पर कई पाबंदिया

यहां पर बता दें कि वर्ष 2021 में तालिबान के देश पर कब्ज़ा करने के बाद से अफ़ग़ानिस्तान महिलाओं के लिए खासकर कम उम्र की लड़कियों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक और नर्क वाली जगह बन गया है. पहले से मौजूद इस सांस्कृतिक सोच के अलावा कि लड़के बड़े होकर घर चलाने वाले बनेंगे. तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के पढ़ने या काम करने पर भी कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं. कम उम्र में शादी करने का चलन पूरे अफगानिस्तान में अभी भी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है.

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साल के अंत तक 30 लाख अफगानी लौटेंगे देश

यह बात अफ़ग़ानिस्तान की बिगड़ती आर्थिक हालत के साथ मिलकर, परिवारों के लिए एक साथ रहना और भी मुश्किल बना देती है. एक दौर था जब अमेरिका से अफ़ग़ानिस्तान को सबसे ज़्यादा मदद मिलती थी, लेकिन अब उसने देश को दी जाने वाली लगभग सारी मदद बंद कर दी है. UK जैसे दूसरे देशों ने भी इसी रास्ते को अपनाया है.  UN ने मंगलवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक लगभग 30 लाख अफ़गानी देश लौट आएंगे, जिनमें से आधे से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे होंगे. 

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Tags: Afghanistan News
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