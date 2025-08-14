Home > विदेश > स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान पाकिस्तान में मची तबाही, गोलियों से भून दिए गए मुसलमान, मौत के आकड़े सुन उड़ जाएंगे होश

Pakistan: पाकिस्तान के कराची में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हवाई गोलीबारी में तीन लोग मारे गए और 60 से अधिक घायल हो गए।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 14, 2025 08:26:51 IST

Pakistan independence day: पाकिस्तान से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां कराची में स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान हवाई फायरिंग की गई। इस गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक वरिष्ठ नागरिक और एक 8 साल की बच्ची शामिल है। बताया जा रहा है कि इस लापरवाही भरी गोलीबारी में 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के अनुसार, एक बचाव अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

पूरे शहर में देखने को मिलीं ऐसी घटनाएँ

जानकारी के अनुसार, ऐसी घटनाएँ पूरे शहर में देखने को मिलीं। अज़ीज़ाबाद में इसी तरह की हवाई फायरिंग में एक युवती घायल हो गई। इसके अलावा, कोरंगी में जश्न के दौरान हुई गोलीबारी में स्टीफन नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के अनुसार, शहर भर में ऐसी घटनाओं में कम से कम 64 अन्य लोग गोली लगने से घायल हुए हैं।

घटना की निंदा

बचाव अधिकारियों ने कहा कि जश्न के दौरान हुई गोलीबारी में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। उन्होंने घटना की निंदा की और इसे लापरवाहीपूर्ण और खतरनाक बताया। अधिकारियों ने नागरिकों से आग्रह किया कि सभी लोग स्वतंत्रता दिवस सुरक्षित तरीके से मनाएँ। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आश्वासन दिया है कि हवाई फायरिंग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

 42 लोगों की गई जान 

पाकिस्तान से आई एक खबर के अनुसार, जनवरी में कराची में गोलीबारी की घटनाओं में पाँच महिलाओं समेत कम से कम 42 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा, 233 लोग घायल हुए।

Operation Sindoor के बाद भारत ने पाक के साथ Trump की भी बोलती कर दी बंद… F-16 फाइटर जेट पर पुछे गए सवाल का, जानिए…

बढ़ती मौतें

जनवरी की शुरुआत में कराची में सड़क दुर्घटनाओं, डकैती के विरोध में विरोध प्रदर्शन और हवाई फायरिंग से होने वाली मौतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। जानकारी के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों और बुजुर्गों समेत 528 लोग घायल हुए और 36 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा, डकैती के विरोध में विरोध प्रदर्शन की घटनाओं में तीन लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हुए।

Pakistan Independence Day: एक साथ आजाद हुए भारत-PAK, लेकिन पाकिस्तान एक दिन पहले क्यों मनाता है स्वतंत्रता दिवस?

