Home > विदेश > हिटलर ने की थी क्या अपनी ही भतीजी की हत्या? 95 साल बाद इतिहासकार ने किया चौंकाने वाला खुलासा

हिटलर ने की थी क्या अपनी ही भतीजी की हत्या? 95 साल बाद इतिहासकार ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Adolf Hitler illicit relation Geli Raubal: एडॉल्फ हिटलर अपनी भतीजी गेली राउबल की ज़िंदगी पर कड़ी नज़र रखता था. यह भी अफवाह है कि उसके साथ उसके यौन संबंध थे.

By: JP Yadav | Last Updated: September 24, 2026 11:36:23 AM IST

Adolf Hitler Illicit Relation Geli Raubal:  क्या हिटलर ने अपनी भतीजी की हत्या की थी? क्या जबरन बनाता था शारीरिक संबंध; इतिहासकार का चौंकाने वाला दावा!
Adolf Hitler Illicit Relation Geli Raubal:  क्या हिटलर ने अपनी भतीजी की हत्या की थी? क्या जबरन बनाता था शारीरिक संबंध; इतिहासकार का चौंकाने वाला दावा!


Adolf Hitler Illicit Relation Geli Raubal: दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाहों में शुमार जर्मनी के शासक एडॉल्ड हिटलर को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. ताजा तथ्य यह हैं कि जर्मनी के तानाशाह ने अपनी ही भतीजी की हत्या कर डाली थी. इतिहासकार ने हेराल्ड सैंडनर नाज़ी नेता हिटलर के उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें कहा गया था कि 23 साल की रिश्तेदार की गोली लगने से हुई रहस्यमयी मौत के समय वह कहीं और था.

लंबे समय से यह अफवाह रही है कि एडॉल्फ हिटलर के अपनी भतीजी के साथ यौन संबंध थे, जिसकी मौत सिर्फ़ 23 साल की उम्र में हो गई थी. 95 सालों से यह माना जाता रहा है कि गेली राउबल ने अपनी छाती में गोली मारकर आत्महत्या की थी, ताकि वह उस दुखद ज़िंदगी से बच सके जिसमें उसके चाचा (हिटलर) उसकी हर हरकत पर नज़र रखते थे.

You Might Be Interested In

घटनास्थल पर मौजूद था हिटलर

वहीं अब इतिहासकार सोच रहे हैं कि क्या हिटलर का दुर्व्यवहार और भी आगे बढ़ गया था और क्या इसका अंत 1931 में म्यूनिख में चली उस जानलेवा गोली के साथ हुआ. ऐसे शक को पहले हिटलर के उस दावे से खारिज कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि गेली की मौत के दिन वह नूर्नबर्ग में था. यह बात उसके सत्ता में आने से दो साल पहले की है. जर्मन इतिहासकार हेराल्ड सैंडनर का दावा है कि उन्हें ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि हिटलर असल में घटना स्थल पर मौजूद था. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 19 सितंबर (शनिवार), 1931 को हिटलर के म्यूनिख अपार्टमेंट में एक नौकर को गेली का शव उसके बेडरूम के फ़र्श पर मिला था.

हिटलर के साथ भतीजी से संबंध

हिटलर शुक्रवार दोपहर को ही नूर्नबर्ग के लिए शहर से निकल गया था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह घटना में शामिल नहीं था. वैसे भी पुलिस ने कोई पोस्टमार्टम नहीं किया था और मौत को आत्महत्या माना गया था. अपनी हालिया खोजों के आधार पर इतिहासकार हेराल्ड सैंडनर ने इस घटनाक्रम पर सवाल उठाया है. कुछ तथ्य सामने आए हैं. इसके मुताबिक, हिटलर अपनी भतीजी, गेली राउबल की ज़िंदगी पर कड़ी नज़र रखता था, और अफवाह है कि उसके साथ उसके यौन संबंध थे.

17-18 सितंबर को हुई थी मौत!

1931 में 23 साल की उम्र में गेली की मौत को आत्महत्या माना गया था, लेकिन अब एक इतिहासकार का दावा है कि उसे ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि हिटलर ने उसकी हत्या की हो सकती है. उनका दावा है कि उन्हें एक डेथ सर्टिफिकेट मिला है जिससे पता चलता है कि उस युवा जर्मन महिला का शव पहले मानी गई समय-सीमा से 24 घंटे पहले ही मिल गया था. इतिहासकार हेराल्ड सैंडनर ने ‘द टेलीग्राफ’ को बताया कि चूंकि उस समय शव बिना किसी शक के फ्लैट में ही था, इसलिए लॉजिक के हिसाब से मौत का असली समय बहुत पहले रहा होगा. या तो 18 सितंबर की सुबह-सुबह या उससे भी पहले यानी पिछली रात को ही.  यह भी दावा किया जाता है कि हिटलर गे था.

नाजी पार्टी ने दी थी गलत जानकारी

उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट पर लिखी तारीख और समय ‘बवेरियन न्यायपालिका और NSDAP [नाज़ी पार्टी] द्वारा बताई गई 95 साल पुरानी आधिकारिक कहानी के बिल्कुल उलट है. इतिहासकार ने अनुमान लगाया कि म्यूनिख पुलिस ने सच छिपाने और गेली की मौत के मामले को दबाने के लिए हिटलर के साथ मिलीभगत की हो सकती है. हिटलर और उसकी भतीजी के बीच रिश्ते की असलियत हमेशा से बहस का विषय रही है. 

भतीजी पर कड़ी नजर रखता था हिटलर

यह अच्छी तरह से दर्ज है कि वह 17 साल की उम्र से लेकर अपनी मौत तक उसके साथ बहुत करीब से रहती थी, और वह उस पर कड़ी नज़र रखता था. जैसे-जैसे हिटलर नाज़ी पार्टी में आगे बढ़ा. वह अपनी भतीजी को लेकर ज़्यादा पज़ेसिव (अधिकार जताने वाला) हो गया. उसने उसकी आज़ादी पर रोक लगा दी और उसे किसी के साथ रिश्ते बनाने से मना कर दिया. 

ड्राइवर के साथ चल रहा था रोमांस

एक बार उसे पता चला कि उसका अपने ड्राइवर  एमिल मौरिस के साथ रोमांस चल रहा है, तो उसने तुरंत उसे रिश्ता खत्म करने पर मजबूर किया और ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया. उसके बाद उसे उसके या उसके किसी साथी के साथ के बिना घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी.

यह भी पढ़ें: Britain News: Robin Das कौन हैं, जिन पर लगा दुष्कर्म का आरोप; भारत या फिर बांग्लादेश? किससे है खास कनेक्शन

यह भी पढ़ें: Hayden Panettiere Death Mystery: सामने आया हेडन पैनेटीयर की मौत का रहस्य, बॉयफ्रेंड मौजूद था और कुछ घंटों में हो गया कांड

यह भी पढ़ें: Melania Donald Trump: बाहर आ गई ड्रोनाल्ड टंप के घर की बात, मेलानिया ने पति को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा

यह भी पढ़ें: Third World War: पुतिन हमला करने को तैयार! शुरू होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध; मार्क आलमंड के दावे से अमेरिका में भी हड़कंप

Tags: Adolf Hitlerhome-hero-pos-10
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026

5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

September 23, 2026

प्रेम चोपड़ा की 5 फिल्में, जिनमें निभाई विलेन की भूमिका

September 23, 2026

कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी...

September 23, 2026
हिटलर ने की थी क्या अपनी ही भतीजी की हत्या? 95 साल बाद इतिहासकार ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हिटलर ने की थी क्या अपनी ही भतीजी की हत्या? 95 साल बाद इतिहासकार ने किया चौंकाने वाला खुलासा
हिटलर ने की थी क्या अपनी ही भतीजी की हत्या? 95 साल बाद इतिहासकार ने किया चौंकाने वाला खुलासा
हिटलर ने की थी क्या अपनी ही भतीजी की हत्या? 95 साल बाद इतिहासकार ने किया चौंकाने वाला खुलासा
हिटलर ने की थी क्या अपनी ही भतीजी की हत्या? 95 साल बाद इतिहासकार ने किया चौंकाने वाला खुलासा
हिटलर ने की थी क्या अपनी ही भतीजी की हत्या? 95 साल बाद इतिहासकार ने किया चौंकाने वाला खुलासा