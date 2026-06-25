Adina Mihai कौन है, जो कॉल गर्ल बनकर सिर्फ अमीर लोगों को फंसाती थी, फिर बिस्तर पर कर डालती थी कांड

Adina Mihai: रोमानियाई फेक एस्कॉर्ट ने स्वीकार किया है कि उसने एक बड़े गेम हंटर और अमीर बिजनेसमैन की हत्या की है. इसके लिए शोषण घोटाला करके 2 अन्य लोगों को डेट दुष्कर्म ड्रग देकर जहर देने की बात मानी है. इसके बाद लोगों को लूट लिया. इसके लिए रोमानियाई फेक एस्कॉर्ट अदिना मिहाई ने एक अमीर प्रॉपर्टी टाइकून (जो दुनिया के सबसे बड़े गेम हंटर्स में से एक के तौर पर जाने जाते थे) के कॉट्सवोल्ड्स स्थित £4 मिलियन के घर में एंट्री पाने के लिए कॉल गर्ल बनीं और खूबसूरती और बॉडी का इस्तेमाल किया. आरोप है कि अदिना मिहाई ने मैल्कम किंग (83) को मारने के लिए गामा-ब्यूटिरोलैक्टोन (GBL) की जानलेवा डोज दिए, जिससे उनकी मौत हो गई. उन्होंने 31 साल की खूबसूरत युवती अदिना मिहाई को अपने आलीशान 6 बेडरूम वाले घर में बुलाया था.

अगस्त 2024 में किया थी चीट

पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि मैल्कम किंग को धोखा देकर ‘डेट रेप ड्रग’ मिली हुई वाइन पिलाई गई थी. इसके बाद अदिना मिहाई ने उनकी रोलेक्स घड़ी ले ली और अपने साथी मैडलिन डुमित्रु (30) के साथ भाग गई. इस दौरान पीड़ित काफी देर तक बेहोश रहा. यह घटना 20 अगस्त 2024 की है.

अगले दिन जब परिवार वालों को 3 बच्चों के पिता मृत मिले और पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें शुरू में लगा कि मिस्टर किंग की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है, क्योंकि उन्हें दिल से जुड़ी कुछ अन्य बीमारियां थीं. वहीं, करीब 1 वर्ष बाद जब ठीक वैसी ही परिस्थितियों में एक और बिजनेसमैन की मौत हुई तो उन्हें पता चला कि उस फ़ेक एस्कॉर्ट ने कई पुरुषों को ड्रग्स दिए थे. ऑक्सफ़ोर्डशायर में ग्लेजिंग की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक चलाने वाले गैरी मौट (37) 13 जुलाई 2025 को बैनबरी स्थित अपने घर में मृत पाए गए. उनकी मौत GBL मिली हुई ड्रिंक पीने के कुछ ही घंटों बाद हुई थी.

तीसरा आदमी निभाता था अहम रोल

आरोप है कि उसी दिन अदिना मिहाई ने एक तीसरे पुरुष पीड़ित से मिलने का इंतजाम किया. वह बेहोश हो गया लेकिन हमले से बच गया. इसके बाद सुबह करीब 6 बजे जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसकी घड़ी गायब थी. 31 साल की एडिना मिहाई ने एक शोषण स्कैम के दौरान दो अमीर बिज़नेसमैन की हत्या करने और दो अन्य लोगों को ‘डेट रेप ड्रग’ देकर ज़हर देने की बात मानी, ताकि उनसे चोरी कर सके.

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एक हफ्ते के भीतर 2 को लूटने की थी योजना

कुछ दिनों बाद अदिन मिहाई ने फिर से वारदात को अंजाम दिया और 22 जुलाई को एक चौथे व्यक्ति से उसके घर पर मिलने का इंतज़ाम किया; वह व्यक्ति जब जागा तो उसने पाया कि उसके घर से कई चीज़ें गायब थीं. 30 जुलाई को अदिना मिहाई को एक पांचवें व्यक्ति ने बुलाया, जिसने विवास्ट्रीट (Vivastreet) वेबसाइट पर उसका एस्कॉर्ट प्रोफ़ाइल देखा था. जब वह और उसका साथी उस व्यक्ति के घर से भाग रहे थे, तो पुलिस ने सुबह 3.30 बजे उनकी कार रोकी और उन्हें हत्या और चोरी की साज़िश के शक में गिरफ़्तार कर लिया.

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