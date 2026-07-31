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25 साल की खूबसूरत युवती ने पुरुष और महिला साथियों को मिलाकर 4 के साथ बंद कमरे में बनाए संबंध

आरोप है कि  25 साल की एबल सीमैन सियान डाउसेट ने रॉयल नेवी में अपने साथ काम करने वाले चार लोगों के साथ गलत तरीके से शारीरिक संपर्क (groping) किया.

By: JP Yadav | Published: July 31, 2026 8:09:23 AM IST

25 साल की खूबसूरत युवती ने पुरुष और महिला साथियों को मिलाकर 4 के साथ बंद कमरे में बनाए संबंध
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पुरुष और महिला साथियों के साथ कई बार शोषण करने वाली अमेरिका की महिला नाविक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. ‘बेहद डरावनी’ महिला नाविक को 18 महीने के लिए मिलिट्री जेल भेज दिया गया है, साथ ही उसने नेवी से भी निकाल दिया गया है. आरोप है कि 25 वर्षीय एबल सीमैन सियान डाउसेट ने रॉयल नेवी के चार साथियों का शोषण किया था, जिससे उन पर आपना दबदबा बना सके और उन्हें शर्मिंदा कर सके. साथ ही ब्लैकमेलिंग भी की जा सके. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 25 वर्षीय एबल सीमैन सियान डाउसेट को मिलिट्री जज ने उस जहाज पर शिकारी (predator) तक करार दे दिया. इसके साथ ही जज ने सुनवाई के दौरान पाया कि कैसे उसने युद्धपोत पर यौन शोषण की ‘शर्मनाक’ मुहिम में 2 पुरुष और 2 महिला साथियों को अपना शिकार बनाया.

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पुरुषों के साथ करती थी गंदी बात

सुनवाई के दौरान कोर्ट में पता चला कि डाउसेट में ‘बाइसेक्सुअल प्रवृत्तियां’ थीं और वह टाइप 45 डिस्ट्रॉयर HMS डंटलेस पर नए सदस्यों को निशाना बनाती थी. वह नेवी के युद्धपोत पर रहते हुए पुरुष नाविकों के प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ती थी. उनके हाथों को सहलाती थी और ऐसे कमेंट्स करती थी. वह महिला नाविकों के कूल्हों पर थप्पड़ मारती थी और उनके ब्रेस्ट को दबाती थी और कहती थी- ‘क्या तुम्हें यह पसंद है, बेबी गर्ल?’

जूनियर होने के बावजूद नहीं करती थी सम्मान

इस साल की शुरुआत में एक कोर्ट मार्शल में पता चला कि डाउसेट ने जहाज की नई महिला सदस्यों और ऐसे पुरुषों का फायदा उठाया जिनके बारे में उसे लगता था कि वे उसकी शिकायत नहीं करेंगे. उन कार्रवाई के दौरान डाउसेट को ‘जहाज पर कैंसर’ कहा गया था. एक महिला ने बताया कि वह उसके साथ मेस (रहने-खाने की जगह) शेयर करती थी और मैं उस घटना के बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि वह सुन लेती. मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हुई – न केवल इसलिए कि मेरा शोषण एक महिला ने किया था, बल्कि इसलिए भी कि वह महिला मुझसे कम रैंक की थी और उसे मेरा सम्मान करना चाहिए था.

साथी महिला को लगता था हमले का डर

साथी महिला का यह भी कहना है कि वह बहुत डरावने स्वभाव की थीं और वह लोगों पर चिल्लाती-चिल्लाती थीं. जब वह जहाज पर थीं, तो मेरी कई रातें बिना सोए गुजरीं. वह आसानी से मेरे पास आ सकती थीं और मुझे सच में लगता था कि वह मुझ पर शारीरिक हमला कर देंगी. मुझे लगा कि अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने इसकी शिकायत की है, तो उनका गुस्सा बेकाबू हो जाएगा.  

 

Tags: crime news
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