Home > विदेश > Earthquake News: तेज कंपन से एक बार फिर डोली धरती, रूस के बाद अब इस देश में आया 5.7 रिक्टर स्केल का भूकंप…सुनामी को लेकर जाने अधिकारियों ने क्या कहा?

Earthquake News: तेज कंपन से एक बार फिर डोली धरती, रूस के बाद अब इस देश में आया 5.7 रिक्टर स्केल का भूकंप…सुनामी को लेकर जाने अधिकारियों ने क्या कहा?

Indonesia Earthquake: जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र (GFZ) ने बताया कि रविवार को इंडोनेशिया के सुलावेसी में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। GFZ ने बताया कि भूकंप 10 किलोमीटर (6.2 मील) की गहराई पर आया।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 17, 2025 10:44:04 IST

Indonesia Earthquake
Indonesia Earthquake

Indonesia Earthquake: जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र (GFZ) ने बताया कि रविवार को इंडोनेशिया के सुलावेसी में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। GFZ ने बताया कि भूकंप 10 किलोमीटर (6.2 मील) की गहराई पर आया। किसी के हताहत होने या नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है। अधिकारी स्थिति पर नज़र रख रहे हैं।

इंडोनेशिया में हाल में आए भूकंप

यह ताज़ा भूकंप मंगलवार को इंडोनेशिया के पूर्वी पापुआ क्षेत्र में आए 6.3 तीव्रता के भूकंप के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिससे पूरे क्षेत्र में कंपन हुआ था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 5:24 बजे (0824 GMT) आया, जिसका केंद्र पापुआ के अबेपुरा शहर से लगभग 193 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित था। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने पुष्टि की है कि भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं है।

इंडोनेशिया की भूकंपीय चुनौती

हाल के हफ़्तों में इंडोनेशिया भूकंपों की एक श्रृंखला से थर्राया हुआ है। यह द्वीपसमूह प्रशांत महासागर के “रिंग ऑफ़ फायर” का हिस्सा है, जो एक अत्यधिक अस्थिर क्षेत्र है जहाँ टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिससे लगातार भूकंपीय गतिविधियाँ होती हैं।

यूरेशियन, प्रशांत और इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेटों के अभिसरण पर स्थित, इंडोनेशिया में लगातार टेक्टोनिक हलचल होती रहती है जिससे भूकंप आते हैं, अक्सर जावा, सुमात्रा और सुलावेसी जैसे क्षेत्रों में। इस क्षेत्र की अस्थिर प्लेटें भूकंपों को एक निरंतर खतरा बनाए रखती हैं, जिससे निरंतर सतर्कता और आपदा की तैयारी आवश्यक हो जाती है।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, हाल के हफ़्तों में, जावा, सुमात्रा और अन्य क्षेत्रों में 5.0 से 7.1 तीव्रता के भूकंप आए हैं, जिससे दहशत फैल गई है, लेकिन कोई बड़ी हताहत या क्षति नहीं हुई है।

US-China Relations: Trump की वजह से Jinping ने बदला अपना प्लान, चीन अब नहीं करेगा ताइवान पर हमला…अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा दावा; जाने कैसे बनी…

Tags: Indonesia Earthquake
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बढ़ाना चाहते है आंखों की रोशनी तो खाना शुरू कर...

August 17, 2025

साबुत या फिर कुचलकर कैसे खाना चाहिए लहसुन?

August 17, 2025

आपके किचन में छिपा है दांतों के कीड़ों को खत्म...

August 16, 2025

जाने क्या है, बरसात में ज्यादा बाल धोने के नुकसान

August 16, 2025

रोजाना ब्लैक कॉफी पीने से शरीर पर क्या असर होता...

August 16, 2025

रोजाना हरी मिर्च खाने से क्या होता है?

August 16, 2025
Earthquake News: तेज कंपन से एक बार फिर डोली धरती, रूस के बाद अब इस देश में आया 5.7 रिक्टर स्केल का भूकंप…सुनामी को लेकर जाने अधिकारियों ने क्या कहा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Earthquake News: तेज कंपन से एक बार फिर डोली धरती, रूस के बाद अब इस देश में आया 5.7 रिक्टर स्केल का भूकंप…सुनामी को लेकर जाने अधिकारियों ने क्या कहा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Earthquake News: तेज कंपन से एक बार फिर डोली धरती, रूस के बाद अब इस देश में आया 5.7 रिक्टर स्केल का भूकंप…सुनामी को लेकर जाने अधिकारियों ने क्या कहा?
Earthquake News: तेज कंपन से एक बार फिर डोली धरती, रूस के बाद अब इस देश में आया 5.7 रिक्टर स्केल का भूकंप…सुनामी को लेकर जाने अधिकारियों ने क्या कहा?
Earthquake News: तेज कंपन से एक बार फिर डोली धरती, रूस के बाद अब इस देश में आया 5.7 रिक्टर स्केल का भूकंप…सुनामी को लेकर जाने अधिकारियों ने क्या कहा?
Earthquake News: तेज कंपन से एक बार फिर डोली धरती, रूस के बाद अब इस देश में आया 5.7 रिक्टर स्केल का भूकंप…सुनामी को लेकर जाने अधिकारियों ने क्या कहा?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?