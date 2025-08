लोगों के सर पर चढ़ कर नाच रहा है Labubu Doll का भूत, इतने में बिकी एक शैतानी गुड़िया, कीमत जान पीट लेंगे माथा

Labubu Doll Trend: लाबुबू डॉल इन दिनों खूब चर्चा में है। सेलेब्रेटी से लेकर आम लोगों तक इसकी दिवानगी देखी जा रही है। वहीं Gen-Z में इसकी अलग सनक देखने को मिल रही है। जहां लाबुबू डॉल दुनिया भर में लगातार पॉपुलर हो रही है वहीं कुछ लोग लाबुबू डॉल को लेकर कुछ नकारात्मक बाते भी फैला रहे हैं। बता दें कुछ लोग इसे शैतानी डॉल बता रहे हैं। इसके बारे में निगेटिव अफवाह के बाद भी इसकी डिमांड दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। वहीं इसकी कीमत आसमान छूने के बाद भी लोग इसे खरीद रहे हैं।

eBay पर बिकने वाली एक लाबुबू डॉल ने तो अपने किमत की वजह से सबको चौंका दिया। यह दुर्लभ लाबुबू डॉल 10,585 डॉलर (923,323.56 INR) में बिकी। जिसने कीमत के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको बता दें कि इस डॉल को लोग एक खास कलेक्शन के लिए खरीद रहे हैं। वहीं इसके अलग-अलग एडिशन बाजार में बिक रहे हैं। जिसको खरीदने के लिए लोग बेताब दिख रहे हैं।

न्यू यॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि 2023 में लाबुबू डॉल को चीनी खिलौना कंपनी ने लांच किया था। चीनी खिलौना कंपनी पॉप मार्ट और स्केटवियर ब्रांड वैन्स के बीच एक ब्लाइंड-बॉक्स कोलोब्रेशन के तहत इसको बाजार में लाया गया था। भूरे रंग की इस गुड़िया की कीमत तब सिर्फ 85 डॉलर थी। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ इसकी कीमतों में काफी उछाल देखी जा रही है। हाल ही में बिकी डॉल की कीमत को देखें तो यह दो सालों में 125 गुना बढ़ गई है। जिस वजह से यह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर बिकने वाली अब तक की सबसे कीमती डॉल बन गई है।

लाबुबू डॉल के पीछे की कहानी की बात करें तो यह नॉर्डिक माइथॉलजी कहानियों से प्रेरित है और हांगकांग के कलाकार कासिंग लुंग की ओर से बनाई गई विचित्र, दांतेदार डॉल है। जो इस समय दुनिया में ट्रेंड कर रही वहीं लोग इसके दिवाने हो रहे हैं।

Lady bows to peer pressure as she orders the trending “Labubu” toy/Accessory for 160k pic.twitter.com/xOpdqlsGZf

— Vampz (@Hybrid_Ola) June 10, 2025