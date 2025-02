नई दिल्ली। बांग्लादेश में एक बार फिर से उपद्रवियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। बुधवार को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित आवास को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। यह घटना उस समय हुई जब उनकी बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना लोगों को ऑनलाइन संबोधित कर रही थी। बता दें कि शेख हसीना अभी भारत में रह रहीं हैं। इसी बीच बांग्लादेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वायरल हो रहे वीडियो में शेख हसीना की एक समर्थक को छात्रों का झुंड घेर लेते हैं। उसपर हमला किया जाता है। महिला को वो लोग नीचे जमीन पर भी पटक देते हैं। जमीन से उठाकर उसके ऊपर गंदगी डालने लगते हैं। महिला अकेले इन गिद्धों से जूझती हुई दिखती है। जानकारी के मुताबिक ये महिला बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान का घर तोड़े जाने का विरोध करने आई थीं। ढाका में छात्रों की हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया।

#BREAKING: Lone woman who came to protest against demolition of Bangladesh founder Mujibur Rahman’s house is assaulted and heckled in Dhaka by violent mob of students. Cowardice on display by supporters of Muhammad Yunus. pic.twitter.com/DeLbQ8g0uy

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 6, 2025