94 की उम्र में ‘जवान’ हौसला! केक-मोमबत्ती छोड़ 3,600 मीटर से लगाई स्काइडाइविंग की छलांग

94 साल की बैट्टी ग्रेगरी (Betty Gregory) ने अपने जन्मदिन (Birthday) पर स्काइडाइविंग (Cycling) कर जिंदगी जीने का जज्बा दिखाया. वह अपने 80वें जन्मदिन से स्काइडाइविंग कर रही हैं और अब तक चार बार अपने जन्मदिन पर स्काइडाइव (Skydive) कर चुकी हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 11, 2025 5:36:37 PM IST

94 Year Old Betty Gregory doing skydiving
94 Year Old Betty Gregory doing skydiving

94 Year Old Betty Gregory: ऑस्ट्रेलिया की रहने वालीं बैट्टी ग्रेगरी ने 94 साल की उम्र में अपने जन्मदिन को एक बेहद ही खास और अनोखे  तरीके से मनाया. उन्होंने यह साबित कर दिया कि उम्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उम्र नहीं देखा जाता है. जहां, लोग उम्र में आराम करना पसंद करते हैं तो वहीं बैट्टी ने गोल्ड कोस्ट के ऊपर 3 हजार 600 मीटर की ऊंचाई से स्काइडाइव करके सभी को हैरान कर दिया है. 

छह दशक पुराना है सपना:

बैट्टी का यह रोमांचक भरा अनुभव 6 दशक पुराने सपने को पूरा करने जैसा है. केवल 17 साल की उम्र में, वह ब्रिटेन की विमिन रॉयल एयर फोर्स में एरियल फोटोग्राफर का काम किया करती  थीं. उस समय पायलट के कॉकपिट में बैठकर नक्शे बनाने के लिए तस्वीरें लेते हुए उन्हें स्काइडाइविंग का विचार आया था. लेकिन फिर साल 1949 में महिलाओं को ऐसी एक्टिविटी की इजाजत नहीं थी, जिसके चलते उन्हें अपना सपना टालना पड़ गया. 

साल 1970 में क्वींसलैंड आने के बाद, उन्होंने एक स्काइडाइवर को लैंड होते देखा और तय किया कि वह 80वें जन्मदिन पर  अपना यह सपना पूरा करेंगी. उनके पति की नाखुशी के बावजूद भी बैट्टी ने अकेले ही इस रोमांचक अनुभव को महसूस किया और तब से वो लगातार करती आ रही हैं. 

डॉक्टरों से मिली क्लीन चिट:

गोल्ड कोस्ट के स्काइडाइवर इंस्ट्रक्टर जेम्स थ्रेस्बी, जो बैट्टी के साथ तीन बार जंप कर चुके हैं उन्होंने ने भी उनकी जमकर सरहाना की है. स्काइडाइविंग के लिए फिटनेस चेक ज़रूरी होता है. 94 साल की बैट्टी ने 6 महीने पहले अपने हार्ट स्पेशलिस्ट से चेकअप कराया, जहां उन्हें पूरी तरह ‘फिट’ करार दिया गया था. 

बैट्टी कम से कम अपनी परपोती के साथ 97वें जन्मदिन तक जंप करना चाहती हैं. उनकी जिंदादिली ने हर किसी को यह सिखाया है कि हमें सिर्फ एक ही बार ज़िंदगी मिलती है. जितना हो सके इसका जमकर अच्छे चीजों में फायदा उठाना चाहिए. 

