Russia Earthquake: रूस में 8.7 तीव्रता वाले भूकंप ने मचाई तबाही, भयावह वीडियो आया सामने, देख कांप जाएगी रूह

Russia Earthquake : रूस में आज भीषण भूकंप आया है। यह भूकंप रूस के कामचटका प्रायद्वीप में आया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 8.7 मापी गई। झटके इतने तेज़ थे कि वहाँ सब कुछ हिलने लगा। रूस से आ रही कई तस्वीरें और वीडियो भी वहाँ की भयावह स्थिति को दर्शा रहे हैं। जापान और अमेरिका के अलावा, भूकंप का असर न्यूज़ीलैंड और इंडोनेशिया में भी देखा गया और वहाँ सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जगहों पर सुनामी का असर दिखना भी शुरू हो गया है।

जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बुधवार को बताया कि रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.0 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया और जापान के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की। एजेंसी ने बताया कि भूकंप सुबह 8:25 बजे आया और इसकी शुरुआती तीव्रता 8.0 दर्ज की गई। साथ ही, एजेंसी ने जापान के प्रशांत तट पर 1 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी जारी की है। बाद में इसकी तीव्रता 8.7 बताई गई।

Midtown Manhattan Shooting: अमेरिका के VVIP इलाके में हुआ मौत का नंगा नाच, 27 साल के लड़के ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश

संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने बताया कि भूकंप का केंद्र रूस के पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से 133 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में, 74 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। प्रायद्वीप में आए इस भीषण भूकंप में किसी जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं, वे बेहद डरावने हैं। वीडियो में कई इमारतें हिलती हुई दिखाई दे रही हैं और कई जगहों पर नुकसान की आशंका है।

Videos from #kamchatka

(The previous video was not from today)

Last time earth we have seen those level of earthquake was back in 2011 in Japan.

8.7 is scary as hell‼️#KamchatkaPeninsula #kamchatkaquake pic.twitter.com/I4Xlaavk2n

— Elly 🎗️Israel Hamas War Updates (@elly_bar) July 30, 2025