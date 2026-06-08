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Philippines Earthquake: कांप उठा फिलीपींस, भीषण भूकंप के बाद सुनामी चेतावनी जारी; प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट

Philippines Earthquake: फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के पास 8.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, सोशल मीडिया पर तबाही के वीडियो सामने आए और सुनामी की चेतावनी जारी की गई.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 8, 2026 9:54:03 AM IST

कांप उठा फिलीपींस
कांप उठा फिलीपींस


Philippines Earthquake: सोमवार को फिलीपींस में 8.1 तीव्रता का ज़बरदस्त भूकंप आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिनमें इमारतें ढहती हुई दिखाई दे रही हैं. इस भूकंप के कारण सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है. ब्लूमबर्ग के अनुसार,  देश के कई हिस्सों में आए तेज़ झटकों से हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है. यह भूकंप दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के पास आया था. शुरुआती अनुमानों में नुकसान और खतरनाक सुनामी लहरों की चेतावनी दी गई है. 

भूकंप का केंद्र 

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने बताया कि दक्षिणी फिलीपींस में 6.1 तीव्रता का एक ज़बरदस्त आफ्टरशॉक भी महसूस किया गया. USGS के अनुसार, दूसरा भूकंप मिंडानाओ द्वीप के सारंगानी प्रांत से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग आठ किलोमीटर दूर, 67 किलोमीटर (42 मील) की गहराई पर आया.

सुनामी की चेतावनी जारी 

PHIVOLCS ने जानकारी दी कि प्रभावित तटीय इलाकों में सामान्य ज्वार-भाटा के स्तर से एक मीटर से ज़्यादा ऊंची सुनामी लहरें आ सकती हैं. पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने कहा कि फिलीपींस के कुछ तटीय इलाकों में तीन मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया के कुछ हिस्सों में एक मीटर तक ऊंची लहरें आ सकती हैं. इंडोनेशिया की जियोफिजिक्स एजेंसी ने भी देश के उत्तर-पूर्वी तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है. ताइवान, जापान, गुआम, पापुआ न्यू गिनी और प्रशांत महासागर के कई द्वीपीय इलाकों में भी छोटी लहरें उठने की आशंका जताई गई है. 

कितना हुआ नुकसान?

हालांकि तुरंत किसी की मौत की खबर नहीं मिली, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि इलाके में आफ्टरशॉक्स (भूकंप के बाद के झटके) महसूस किए जा रहे हैं और नुकसान का आकलन जारी है. DZBB रेडियो ने बताया कि भूकंप के केंद्र के पास स्थित जनरल सैंटोस शहर के आस-पास के इलाकों में फर्नीचर गिर गए, टेलीविज़न और घर के दूसरे सामानों को नुकसान पहुंचा. जनरल सैंटोस के आपदा प्रबंधन कार्यालय ने बताया कि आफ्टरशॉक्स का सिलसिला जारी है और अधिकारी नुकसान और लोगों के घायल होने की खबरों की जांच कर रहे हैं.

Tags: home-hero-pos-5Philippines
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