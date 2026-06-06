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जो कोई नहीं कर पाया 7 महीने के फिलिस्तीनी बच्चे ने कर दिया वो काम, नेतन्याहू की सेना दुखी

Israel-Gaza War: फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक, बच्चे का नाम सैम फहद अबू हाइकल था. मिनिस्ट्री ने बताया कि इजरायली सैनिकों ने हेब्रोन के दक्षिणी हिस्से में परिवार की कार पर फायरिंग की. फायरिंग में बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता को मामूली चोटें आईं.

By: Divyanshi Singh | Published: June 6, 2026 4:53:11 PM IST

हेब्रोन में 7 महीने के बच्चे की मौत
हेब्रोन में 7 महीने के बच्चे की मौत


Israel-Gaza War: इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हेब्रोन शहर के पास शुक्रवार को इजरायली सेना की फायरिंग में एक 7 महीने के फ़िलिस्तीनी बच्चे की मौत हो गई. इस घटना में बच्चे के माता-पिता भी घायल हो गए. इजरायली डिफेंस डिपार्टमेंट (IDF) ने बाद में दुख जताया और कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि पीड़ित किसी भी हिंसक एक्टिविटी में शामिल नहीं थे.

फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक बच्चे का नाम सैम फहद अबू हाइकल था. मिनिस्ट्री ने बताया कि इजरायली सैनिकों ने हेब्रोन के दक्षिणी हिस्से में परिवार की कार पर फायरिंग की. फायरिंग में बच्चे की मौत हो गई जबकि उसके माता-पिता को मामूली चोटें आईं.

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खतरा होने पर फायरिंग 

इजरायली सेना ने माना कि उसके सैनिकों ने कार पर फायरिंग की. सेना ने कहा कि सैनिकों को लगा कि गाड़ी एक खतरा है, इसलिए उन्होंने फायरिंग की. हालांकि, बाद की शुरुआती जांच से पता चला कि उसमें सवार लोग आम नागरिक थे और किसी भी दुश्मनी वाली एक्टिविटी में शामिल नहीं थे. सेना ने कहा कि पूरी जांच चल रही है और संबंधित अधिकारियों को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी. 

70,000 से ज़्यादा मौतें

IDF ने एक बयान में कहा कि उसे बेगुनाह लोगों को हुए नुकसान का बहुत अफ़सोस है. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच हिंसा चल रही है. 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से वेस्ट बैंक और गाजा में हालात और खराब हो गए हैं. फ़िलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक, अक्टूबर 2023 से वेस्ट बैंक में 1000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं.

इज़राइल का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए और 251 को बंधक बनाया गया. गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से इज़राइली मिलिट्री एक्शन में 70600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं.

Tags: GAZA WARIsraelPalestinian
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