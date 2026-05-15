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दुनिया की सबसे सूखी जगहें, जहां सालों तक नहीं गिरती बारिश की एक बूंद, फिर भी आकर्षित करते हैं ये इलाके

Driest places in the world:  दुनिया में कई ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां वर्षों तक बारिश नहीं होती. अटाकामा, सहारा, नामीब और लुत जैसे रेगिस्तान अपनी भीषण गर्मी और सूखे वातावरण के बावजूद दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 15, 2026 2:12:36 PM IST

धरती की सबसे सूखी और रहस्यमयी जगहें देख हो जाएंगे हैरान
धरती की सबसे सूखी और रहस्यमयी जगहें देख हो जाएंगे हैरान


Driest places in the world: दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जो भारी बारिश, हरियाली और खूबसूरत मौसम के लिए मशहूर हैं, लेकिन दूसरी ओर कई स्थान ऐसे भी मौजूद हैं जहां वर्षों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती. इन इलाकों में पानी की भारी कमी, तेज गर्मी और बेहद सूखा वातावरण देखने को मिलता है. इसके बावजूद ये जगहें अपनी अनोखी प्राकृतिक बनावट, रहस्यमयी माहौल और रोमांचक अनुभवों की वजह से दुनियाभर के पर्यटकों और एडवेंचर पसंद लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. आइए जानते हैं दुनिया की कुछ सबसे सूखी और अनोखी जगहों के बारे में.

अटाकामा रेगिस्तान, चिली

चिली में स्थित अटाकामा रेगिस्तान को दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान माना जाता है. यहां कई ऐसे इलाके हैं जहां सैकड़ों वर्षों तक बारिश दर्ज नहीं की गई. इस रेगिस्तान की जमीन और वातावरण काफी हद तक मंगल ग्रह जैसा दिखाई देता है, यही वजह है कि यहां वैज्ञानिक रिसर्च भी की जाती है. अटाकामा का सूखा और रहस्यमयी नजारा पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है. यहां रात के समय आसमान में दिखाई देने वाले सितारे भी दुनियाभर में मशहूर हैं.

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मकमुर्डो ड्राई वैली, अंटार्कटिका

अंटार्कटिका में मौजूद मकमुर्डो ड्राई वैली पृथ्वी की सबसे अनोखी जगहों में गिनी जाती है. यहां इतनी तेज और ठंडी हवाएं चलती हैं कि बर्फ भी लंबे समय तक टिक नहीं पाती. इस इलाके को लगभग पूरी तरह सूखा माना जाता है. यह जगह वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि यहां का वातावरण पृथ्वी के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है.

सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका

सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है. अफ्रीका में फैला यह विशाल रेगिस्तान अपने ऊंचे रेत के टीलों और बेहद गर्म तापमान के लिए जाना जाता है. यहां कई क्षेत्रों में सालों तक बारिश नहीं होती.
सहारा का विशाल और सुनहरा रेगिस्तान पर्यटकों को रोमांच का अलग अनुभव देता है. ऊंट सफारी और रेगिस्तानी कैंपिंग यहां के प्रमुख आकर्षण माने जाते हैं.

नामीब रेगिस्तान, नामीबिया

नामीब रेगिस्तान अपनी लाल रेत और ऊंचे-ऊंचे टीलों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है. इसे दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में शामिल किया जाता है. यहां सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. रेगिस्तान की लाल रेत और नीला आसमान मिलकर अद्भुत नजारा पेश करते हैं.

दानाकिल डिप्रेशन, इथियोपिया

इथियोपिया का दानाकिल डिप्रेशन धरती की सबसे गर्म और सूखी जगहों में से एक माना जाता है. यहां उबलते गर्म पानी के झरने, ज्वालामुखी और रंग-बिरंगी खनिज संरचनाएं देखने को मिलती हैं.
यह जगह इतनी अलग दिखाई देती है कि कई लोग इसे किसी दूसरे ग्रह जैसा बताते हैं. एडवेंचर पसंद पर्यटकों के बीच यह स्थान काफी लोकप्रिय है.

लुत रेगिस्तान, ईरान

ईरान का दश्त-ए-लुत रेगिस्तान दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में गिना जाता है. यहां धरती का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जा चुका है. इस इलाके की झुलसा देने वाली गर्म हवाएं और सूखा वातावरण इसे बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण जगह बनाते हैं. इसके बावजूद यहां की प्राकृतिक बनावट लोगों को आकर्षित करती है.

सोनोरन रेगिस्तान

USA और मेक्सिको अमेरिका और मेक्सिको में फैला सोनोरन रेगिस्तान अपने अनोखे कैक्टस और रेगिस्तानी वन्यजीवों के लिए मशहूर है. यहां बारिश बेहद कम होती है, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता इसे खास बनाती है. यह रेगिस्तान फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय माना जाता है.

Tags: driest places in the worldplaces with no rainfall
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