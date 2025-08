Tallest Lord Ram Idol: भारत में नहीं, बल्कि इस विदेश धरती पर हुआ 51 फीट ऊँची भगवान राम की मूर्ति का भव्य अनावरण…तस्वीर देख भर जाएगी भक्तों की आंखें

Tallest Lord Ram Idol In North America: ग्रेटर टोरंटो एरिया (GTA) के मिसिसॉगा में रविवार को हज़ारों श्रद्धालु उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊँची भगवान राम की मूर्ति के भव्य अनावरण के साक्षी बने। 51 फीट ऊँची (चबूतरे और भविष्य की छतरी संरचना को छोड़कर) यह विस्मयकारी मूर्ति अब हिंदू हेरिटेज सेंटर की शोभा बढ़ा रही है और इस क्षेत्र के सबसे नए और अनोखे सांस्कृतिक स्थलों में से एक बन गई है।

फूलों की पंखुड़ियों, मंत्रों और समुदाय के हार्दिक समर्थन के साथ अनावरण की गई यह मूर्ति, जो ओंटारियो के हिंदू हेरिटेज सेंटर में स्थित है, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर से प्रेरित है। इसे चार वर्षों में दिल्ली में फाइबरग्लास और एक मज़बूत स्टील के ढांचे का उपयोग करके तैयार किया गया है, और इसे कनाडा की सर्दियाँ और 200 किमी/घंटा तक की तेज़ हवाओं का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हिंदू हेरिटेज सेंटर के संस्थापक आचार्य सुरिंदर शर्मा शास्त्री ने इस मूर्ति को “समुदाय के लिए एक आध्यात्मिक उपहार” कहा।

📍Toronto, Canada

The tallest 51-ft Murti of Bhagwan Shri Ram😍 in North America has been inaugurated at Shri Swaminarayan Mandir, Mississauga a powerful symbol of Sanatan Dharma’s growing global presence ✊🏻🕉️

Jai Sree Ram 🏹🙇

pic.twitter.com/YH8lBOB2Kp

