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लोग क्यों लेते हैं रिस्क, क्यों होता है डिप्रेशन? पर्सनैलिटी की वो 5 बातें जो आपके जन्म से पहले ही बता देंगे साइंटिस्ट

वैज्ञानिक यह भी देखना चाहते थे कि क्या पर्सनैलिटी से जुड़े जीन असल ज़िंदगी के नतीजों जैसे हेल्थ, करियर में सफलता और मेंटल बीमारियों के डेवलपमेंट से जुड़े हैं.

By: JP Yadav | Published: September 5, 2026 12:23:42 PM IST

लोग क्यों लेते हैं रिस्क, क्यों होता है डिप्रेशन? पर्सनैलिटी की वो 5 बातें जो आपके जन्म से पहले ही बता देंगे साइंटिस्ट
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अगर जन्म से पहले ही बच्चे को गुण या दोष के बारे में पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा. इससे बच्चों का विकास और उन्हें ग्रूप करने में आसानी होगी. इस बीच साइंटिस्ट्स ने पर्सनैलिटी से जुड़े 1,200 से ज़्यादा छोटे जेनेटिक अंतर खोजे हैं, जिनमें वे गुण भी शामिल हैं जो यह तय करते हैं कि कोई साइकोपैथ है या नहीं? मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट टेड श्वाबा की लीडरशिप वाली एक इंटरनेशनल टीम ने तथाकथित बिग फाइव पर्सनैलिटी गुणों – एक्स्ट्रावर्शन, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, न्यूरोटिसिज्म और ओपननेस से जुड़े 1,260 DNA वेरिएंट का पता लगाया है. 

पर्सनैलिटी टेस्ट के अनुसार, प्रत्येख व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत कम असर पड़ता है. इतना ही नहीं हर वेरिएंट सिर्फ़ एक खास गुण पर असर डालता है. 10 लाख से ज़्यादा लोगों पर की गई स्टडी में यह पता चला है कि किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी स्कोर में 16 प्रतिशत तक अंतर उस व्यक्ति के जन्म से पहले दिखने वाले DNA वेरिएंट के कारण हैं. 

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हालांकि स्टडी में खास तौर पर साइकोपैथ की जांच नहीं की गई, लेकिन यह बताया गया है कि ये लिंक मेडिकल फील्ड को यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि भविष्य में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का खतरा किसे ज़्यादा हो सकता है? यह भी सामने आया है कि न्यूरोटिसिज़्म से जुड़े जेनेटिक वेरिएंट हॉस्पिटल में ज़्यादा समय बिताने का अनुमान लगाते हैं, जो डॉक्टरों और हेल्थ रिसर्चर्स के लिए जरूरी है. 

क्यों लेते हैं लोग रिस्क

 स्टडी रिसर्चर्स को यह समझने में भी मदद कर सकती है कि कुछ लोग ज़िंदगी में ज़्यादा रिस्क क्यों लेते हैं या अचानक करियर क्यों बदल लेते हैं. स्टडी के मुताबिक, अनुभव के प्रति खुलेपन से जुड़े वेरिएंट इनकम और नौकरी बदलने से जुड़े हैं, जो वोकेशनल रिसर्चर्स के लिए ज़रूरी है. साइंटिस्ट्स ने ‘बिग फाइव’ पर्सनैलिटी ट्रेट्स से जुड़े 1,260 जेनेटिक वेरिएंट खोजे हैं, जिनमें साइकोपैथिक बिहेवियर से जुड़े वेरिएंट भी शामिल हैं. 

1.14 मिलियन लोगों पर स्टडी की

रिसर्चर्स में सामने आया है कि उनका मकसद यह पता लगाना था कि DNA में कौन से कॉमन डिफरेंस बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स से जुड़े थे, और क्या वे लिंक अलग-अलग देशों, एज ग्रुप्स और परिवारों के लोगों में भी बने रहते हैं. इंटरनेशनल टीम ने 46 पेशेंट ग्रुप के DNA और पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर को मिलाया. कुल मिलाकर उन्होंने 611,000 से 1.14 मिलियन लोगों पर स्टडी की, जिससे यह अपनी तरह की सबसे बड़ी स्टडी बन गई. 

1,260 DNA वेरिएंट मिले

उन्होंने लाखों कॉमन DNA डिफरेंस को स्कैन किया और फिर कुछ पार्टिसिपेंट्स की तुलना उनके रिश्तेदारों से करके रिज़ल्ट चेक किए, ताकि शेयर्ड फैमिली लाइफ को जेनेटिक इफ़ेक्ट समझने की गलती न हो. उन्हें पर्सनैलिटी से जुड़े 1,260 DNA वेरिएंट मिले, जिनमें 824 ऐसे थे जो अब तक इन ट्रेट्स से साफ़ तौर पर जुड़े नहीं थे.

डिप्रेशन, एंग्जायटी और एनोरेक्सिया क्यों होता है

नेचर में छपी इस नई स्टडी में बताया गया कि यह बात खासकर उन लोगों के लिए सच थी जो प्रॉब्लम को ‘इंटरनलाइज़’ करते हैं, जहां परेशानी अंदर की ओर मुड़ जाती है, जिससे अक्सर डिप्रेशन, एंग्जायटी और एनोरेक्सिया होता है. यही पैटर्न कई तरह की कंडीशन में भी दिखा, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर, सिज़ोफ्रेनिया, ADHD, ऑटिज़्म, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और मोटापा शामिल हैं.

Tags: Science News
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