आतंकवाद की दुनिया में एक बड़ा नाम और भारत का दुश्मन नंबर वन हाफिज सईद के मारे जाने की खबर आ रही है. हाफिज सईद, लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक था और उसे 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है. हालांकि अब तक उसके मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने हाफिज सईद की हत्या कर दी है.

पाकिस्तान और सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है कि आतंकी हाफिज सईद खल्लास हो गया है. एक्स पर हाफिज सईद ट्रेंड कर रहा है. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में झेलम इलाके में जमात-उद-दावा मुखिया और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड मारा गया है. जबकि कई रिपोर्टस में यह कहा गया है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद के भतीजे अबू क़ताल का काम तमाम हुआ है. वह 2024 के रियासी आतंकवादी हमले सहित कई हमलों में शामिल था. अबू क़ताल पिछले 25 सालों से कश्मीर के कोटली में रह रहा था.

India's most wanted terrorist Jamaat u Dawa and LET chief Hafiz Saeed along with his accomplice Faisal Nadeem alias Abu Qataal has reportedly been killed by unknown gunmen in Jhelum town of Punjab in #Pakistan .

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के झेलम में हाफिज सईद कहीं जा रहा था, तभी अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर हमला कर दिया. हमले के समय उसका भतीजा अबु कताल भी उसके साथ था. बताया जा रहा है कि कताल और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. कई पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल का दावा है कि इसी गाड़ी में हाफिज सईद भी था. वह बुरी तरह घायल हो गया और उसे रावलपिंडी ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. पाकिस्तान के कई पत्रकारों और न्यूज में दखल रखने वालों ने भी कहा है कि हाफिज सईद मारा गया है. हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.

In Jhelum, Punjab, Pakistan, there are unconfirmed reports of killings involving Hafiz Saeed, the chief of Jamaat-ud-Dawa and a key figure linked to Lashkar-e-Taiba.

These reports suggest that Saeed might have been killed, along with his nephew, Faisal Nadeem, also known as Abu… pic.twitter.com/kVlUHgoKnf

