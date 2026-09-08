11 सितंबर, 2001 को डोनाल्ड ट्रंप कहां थे? 9/11 की 25वीं बरसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस सुबह के बारे में किया सनसनीखेज खुलासा

25th Anniversary September 11 Terror Attacks: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के शहर वर्जीनिया के पेंटागन पर 9/11 हमलों की सुबह क्या देखा और क्या किया? इस बारे में अब तक का सबसे विस्तृत ब्योरा साझा किया है. CNN के अनुसार, योजनाओं की जानकारी रखने वाले 2 लोगों ने बताया कि न्यूयॉर्क के रहने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 11 सितंबर, 2011 के आतंकी हमलों की 25वीं बरसी पर ‘ग्राउंड ज़ीरो’ समारोह में शामिल नहीं होंगे, बल्कि पेंटागन में भाषण देकर इस दिन को मनाएंगे. CNN के अनुसार, उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सेरेमनी में शामिल होंगे।

ट्रंप ने बताया कि उन्हें सबसे पहले खबर कैसे मिली?

ABC न्यूज़ के अनुसार, उन्होंने कहा कि उन्हें 2001 में पहली बार खबर सुनने की बात अच्छी तरह याद है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह उस सुबह जल्दी घर पर एक बड़ा बिज़नेस टेलीविज़न शो देख रहे थे. जनरल इलेक्ट्रिक के मशहूर प्रमुख जैक वेल्च का इंटरव्यू होने वाले थे तभी अचानक उन्होंने प्रसारण रोक दिया. शुरू में अलग-अलग खबरें आ रही थीं. यह बॉयलर में आग लगने की घटना थी, लेकिन मुझे पता था कि बॉयलर इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से में नहीं होते. यह ‘विंडोज़ ऑफ़ द वर्ल्ड’ में रसोई में हुआ धमाका था. असल में किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था.

ट्रंप ने कहा-दूसरे प्लेन को टकराते हुए देखा था

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमलों के बारे में उनकी समझ सिर्फ़ न्यूज़ कवरेज से नहीं, बल्कि अपनी आंखों से देखी चीज़ों से बनी थी. उन्होंने कहा कि वह मिडटाउन मैनहट्टन की एक बिल्डिंग से सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर देख रहा था, तभी मैंने देखा कि एक दूसरा प्लेन बहुत तेज़ी से दूसरे टॉवर से टकराया.

ABC न्यूज़ के मुताबिक, ट्रंप टॉवर 5th एवेन्यू पर 56वीं और 57वीं स्ट्रीट के बीच स्थित है, जो ग्राउंड ज़ीरो से चार मील से कुछ ज़्यादा दूर है. उन्होंने यह भी कहा कि इसके तुरंत बाद मैं अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ ग्राउंड ज़ीरो गया ताकि हम किसी भी तरह से मदद कर सकें. हम अकेले नहीं थे. वहां और भी बहुत से लोग ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे, वे सभी मदद करने की कोशिश कर रहे थे.

उस दिन के बारे में ट्रंप ने क्या कहा है

ट्रंप ने पहले भी हमलों वाली सुबह अपनी मौजूदगी के बारे में बात की है. नवंबर 2015 में कोलंबस, ओहियो में एक कैंपेन इवेंट के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वह अपने मैनहट्टन अपार्टमेंट में थे. वहीं ABC न्यूज़ के मुताबिक, 2019 में पेंटागन में दिए भाषण में उन्होंने और भी बातें कहीं और बताया कि वह लोगों को टॉवर से कूदते हुए देख सकते थे.

2015 के उस इवेंट में उन्होंने कहा था कि मेरे अपार्टमेंट में एक खिड़की है जो खास तौर पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर खुलती है, क्योंकि पूरे डाउनटाउन मैनहट्टन का नज़ारा बहुत सुंदर है. और मैंने लोगों को कूदते हुए देखा, और मैंने दूसरे प्लेन को आते हुए देखा. कई लोग कूदे, और मैंने वह सब देखा. मैंने वह सब देखा. हमलों के दो दिन बाद यानी 13 सितंबर 2001 को ग्राउंड ज़ीरो के पास एक जर्मन न्यूज़ स्टेशन के साथ ट्रंप के वीडियो इंटरव्यू का फुटेज भी मौजूद है.

नहीं देखी इतनी तबाही कभी

वर्ष 2001 के उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा. इतनी तबाही, इंसानी ज़िंदगी जो बिना किसी वजह के बर्बाद हो गई. यह एक भयानक मंज़र है. यह एक भयानक नज़ारा है, लेकिन न्यूयॉर्क के लोग बहुत मज़बूत और हिम्मत वाले हैं. वे जल्द ही सब कुछ फिर से बना लेंगे. ट्रंप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 9/11 की सेरेमनी में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं? इस साल ट्रम्प वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सेरेमनी में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वह भाषण देना चाहते हैं. हालांकि, 2012 से ही इस कार्यक्रम में नेताओं को भाषण देने की अनुमति नहीं है. नेशनल 9/11 मेमोरियल एंड म्यूज़ियम ने इस सेरेमनी को राजनीति से दूर रखा है, जिसके कारण योजनाओं में यह बदलाव किया गया है.