थाईलैंड की 24 खूबसूरत युवतियों को ब्रिटेन कैसे लाया गया, कहां शुरू हुआ बदनाम ‘धंधा’

ब्रिटेन में दर्जनों थाई महिलाओं की तस्करी करने और उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने वाले गिरोह को कुल 23 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है. लंदन और केंट में कई वेश्यालयों की जांच के बाद 3 पुरुषों और 1 महिला को दोषी ठहराया गया. जांच में दर्जनों ऐसी थाई महिलाएं मिलीं जिनके पासपोर्ट छीन लिए गए थे और जिन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था. अचारिया स्पूर, चिन पिंग, उगुर साहिन और सारुन्यू सिरिवान, इन सभी को मानव तस्करी की साज़िश रचने, मुनाफ़े के लिए वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करने की साज़िश रचने और आपराधिक संपत्ति हासिल करने, इस्तेमाल करने या अपने पास रखने का दोषी ठहराया गया.

49 वर्षीय स्पूर ने आरोपों को स्वीकार कर लिया, जबकि 56 वर्षीय पिंग, 27 वर्षीय साहिन और 31 वर्षीय सिरिवान को 3 हफ़्ते के ट्रायल के बाद दोषी ठहराया गया. इन तीनों पुरुषों को यूके के नागरिक नहीं होने वाले व्यक्ति द्वारा यूके के आव्रजन (इमिग्रेशन) कानून का उल्लंघन करने में मदद करने का भी दोषी पाया गया.

वूलविच क्राउन कोर्ट में बताया गया कि गिरोह के सदस्यों ने थाई महिलाओं को निशाना बनाया और अक्सर वैध विज़िटर वीज़ा के बहाने उनके यूके आने का इंतज़ाम किया. यूके पहुंचने पर पीड़ितों को वेश्यालयों में ले जाया जाता था और कथित कर्ज़ चुकाने के लिए शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था. यह कर्ज़ अक्सर हज़ारों पाउंड का होता था. वहीं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए गिरोह के सदस्य अक्सर उनके पासपोर्ट ज़ब्त करके अपने पास रख लेते थे, जिससे वो महिलाएं अलग-थलग और दूसरों पर निर्भर हो जाती थीं. अचारिया स्पूर, उस आपराधिक गिरोह की सदस्य जिसने दर्जनों थाई महिलाओं की यूके में तस्करी की थी.

एक महिला को छिपाकर लाया गया था ब्रिटेन

अचारिया स्पूर पर आरोप है कि उसने दर्जनों थाई महिलाओं की यूके में तस्करी की थी. गिरोह की एक और सदस्य चिन पिंग ने महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया और उनके पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए. जांचकर्ताओं को पता चला कि कम से कम एक पीड़िता को नीदरलैंड से इंग्लिश चैनल पार करके एक गाड़ी के पिछले हिस्से में छिपाकर यूके लाया गया था.

3 पीड़ितों के पासपोर्ट तक कर लिए थे जब्त

पिछले साल (अक्तूबर, 2026) मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ‘मॉडर्न स्लेवरी एंड चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन’ (आधुनिक गुलामी और बाल शोषण) टीम के अधिकारियों ने 7 ठिकानों की तलाशी ली और £57,145 नकद, पैसे गिनने की मशीन, डिज़ाइनर घड़ियां और हैंडबैग, मोबाइल फ़ोन, सिम और बैंक कार्ड और 3 पीड़ितों के पासपोर्ट ज़ब्त किए.

24 महिलाओं को शोषण किए जाने का शक

पुलिस ने इस समूह का संबंध 26 वेश्यालयों से जोड़ा और 24 ऐसी पीड़ित महिलाएं मिलीं जिनका इनके द्वारा शोषण किए जाने का संदेह है. ये महिलाएं पिछले साल यूके आई थीं. वेश्यालयों के दौरे के दौरान अधिकारियों ने थाई महिलाओं से बात की, जिन्होंने बताया कि उनके पासपोर्ट एक ऐसी महिला ने ले लिए थे जिसे वे ‘फ्रेया’ या ‘फ्रेया आइस क्वीन’ के नाम से जानती थीं.

यह भी पढ़ें: Surendra Koli: कौन था सुरेंद्र कोली? क्या निठारी में 18 बच्चों और युवती की हत्या किसी ने नहीं की? 20 साल भी अनसुलझा है राज़

यह भी पढ़ें: एक-एक कर 9 खूबसूरत युवतियों को किसने मारा? क्या हत्या से पहले किया गंदा काम; बढ़ गया सस्पेंस

यह भी पढ़ें: Maharashtra Crime: पहले फॉर्महाउस में ले गया, कसम देकर शराब पिलाई फिर पूर्व MLA ने किया ‘गंदा काम’ वीडियो से मचा हड़कंप!