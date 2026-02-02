Home > विदेश > Worlds Longest Train Journey: 21 दिन, 13 देश…ये है दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा; यूरोप से लेकर एशिया तक 18,755 किलोमीटर लंबा सफर

Train From Lisbon To Singapore: यह शानदार रूट पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से शुरू होता है और सिंगापुर में खत्म होता है, जो ट्रेन से मिलने वाली ज़बरदस्त कनेक्टिविटी को दिखाता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 2, 2026 10:23:05 PM IST

Worlds Longest Train Journey: दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा 13 देशों से होकर गुज़रती है, जो 18,755 किलोमीटर लंबी है; यह आज के रेल ट्रांसपोर्ट की एक बड़ी उपलब्धि है. यह शानदार रूट पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से शुरू होता है और सिंगापुर में खत्म होता है, जो ट्रेन से मिलने वाली ज़बरदस्त कनेक्टिविटी को दिखाता है. यह यात्रियों को बिना किसी प्लेन के, सिर्फ़ रेल से पूरे यूरोप और एशिया घूमने का एक अनोखा मौका देता है.

13 देशों से होकर गुज़रती है ये ट्रेन

यह एक अविश्वसनीय यात्रा है जो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, रूस, मंगोलिया, चीन, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया और आखिर में सिंगापुर से गुज़रती है. यह यूरोप के हाई-स्पीड रूट और एशिया की ट्रांसकॉन्टिनेंटल लाइनों जैसे कई इंटरनेशनल नेटवर्क को जोड़ती है. कनेक्शन और स्टॉप के आधार पर, इस यात्रा में लगभग 21 दिन लगेंगे, और यह रेलवे प्रेमियों के लिए धीरज की परीक्षा के साथ-साथ एक सपनों की यात्रा भी है.

बर्फ़ीले पहाड़ों से लेकर ट्रॉपिकल इलाकों तक का सफर

यात्रा के हर पड़ाव पर महाद्वीपों की अलग-अलग भूगोल, संस्कृति और वास्तुकला देखने को मिलती है. यात्रियों को बर्फ़ीले पहाड़ों, पुराने शहरों और ट्रॉपिकल इलाकों से गुज़ारा जाता है – और वह भी अपनी आरामदायक बोगी में. सबसे खूबसूरत हिस्से ट्रांस-साइबेरियन रेलवे, बीजिंग-वियनतियाने रूट और थाईलैंड-मलेशिया रूट हैं, जो इंजीनियरिंग के कामों और सांस्कृतिक रास्तों के प्रतीक हैं.
 
हालांकि यह कोई एक रूट नहीं है, लेकिन अच्छी प्लानिंग करके पहले से मौजूद ट्रेनों को जोड़कर इसे पूरा किया जा सकता है. यात्री आमतौर पर यूरोप की रेलवे लाइनों से लिस्बन और मॉस्को के बीच का रास्ता तय करते हैं, और उसके बाद, बीजिंग के लिए शानदार ट्रांस-साइबेरियन रूट लेते हैं. फिर वे दक्षिण की ओर लाओस और थाईलैंड से गुज़रते हुए सिंगापुर पहुंचते हैं – यह एक ऐसी यात्रा है जो एक साथ रोमांच और धैर्य और सटीकता की परीक्षा है.

दुनिया का सबसे लंबा ट्रेन रूट

यह सिर्फ़ एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक बयान है; दुनिया का सबसे लंबा ट्रेन रूट. यह दिखाता है कि रेलवे अभी भी देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्शन है, और इसका अनुभव फ्लाइट्स की तुलना में धीमा और ज़्यादा संतोषजनक है. पर्यावरण के बारे में बढ़ती वैश्विक जागरूकता के साथ, दुनिया भर के यात्री बड़े रोमांच की तलाश में ऐसे लंबे रूट पर यात्रा कर रहे हैं.

