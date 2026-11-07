2026 US Elections: नेट सिल्वर कौन हैं, जिन्होंने की डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद छोड़ने की भविष्यवाणी!

2026 US Elections: अमेरिकी मिडटर्म चुनाव 2026 के परिणाम ने ईरान के साथ-साथ कई देशों को राहत दी है. भारत पर भी डोनाल्ड ट्रंप की हार का सकारात्मक असर पड़ा है. भारत में शेयर बाजार लगातार बढ़ोतरी दर्ज कर रहा है. अमेरिकी चुनाव में विपक्षी दल डेमोक्रेट्स ने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत हासिल कर लिया है. इसके साथ ही अब डोनाल्ड ट्रंप के बाकी बचे कार्यकाल के दौरान कांग्रेस पर डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण रहेगा. इसका मतलब बहुमत पास कराने और अहम निर्णय लेने में डोनाल्ड ट्रंप को मुस्किलें आएंगीं. इस बीच अमेरिकी में ‘ब्लू सुनामी’ यानी डेमोक्रेट्स की भारी जीत की सटीक भविष्यवाणी करने वाले चुनाव विशेषज्ञ नेट सिल्वर का मानना ​​है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही व्हाइट हाउस छोड़ सकते हैं.

राष्ट्रपति का पद छोड़ सकते हैं ट्रंप

नेट सिल्वर ने कहा- ‘मुझे बस एक अजीब सा अंदेशा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कोई बहाना ढूंढकर पद छोड़ दें. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे पूरी तरह से अकेले पड़ सकते हैं और यह स्थिति उन्हें खतरनाक भी बना सकती है. सिल्वर ने कहा कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप बुरे इंसान नहीं है,लेकिन उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से एक ऐसा वादा किया था जिसे अब वे पूरा नहीं कर सकते.’ उन्होंने कहा- ‘मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप के रूप में एक तरह से शैतान के साथ सौदा कर लिया था. मेरा मतलब यह नहीं है कि वे बुरे इंसान हैं. मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के तीन जज मिल गए, अमीरों को टैक्स में छूट मिल गई, लेकिन इसके बदले में उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी.’

जेडी वेंस ले सकते हैं ट्रंप की जगह

सिल्वर ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी में बाकी सभी लोगों की ऑक्सीजन ही खींच ली है. इसका मतलब यह है कि किसी और को पनपने का मौका ही नहीं दिया. उनका यह भी मानना ​​है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद खुद पीछे हट जाएं ताकि जेडी वेंस उनकी जगह ले सकें.

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सटीक निकली भविष्यवाणी

सिल्वर को उम्मीद थी कि 3 नवंबर के चुनावों में लिबरल (डेमोक्रेट्स) रिपब्लिकन पार्टी (GOP) को पीछे छोड़ देंगे. तीन हफ्ते पहले उनके मॉडल के अनुसार, डेमोक्रेट्स के हाउस (प्रतिनिधि सभा) जीतने की संभावना 94 प्रतिशत और सीनेट जीतने की संभावना 75 प्रतिशत थी. ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ के एज्रा क्लेन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत बहुत अहम साबित हो सकती है. सिल्वर ने कहा कि अगर चुनाव नतीजे पोल (सर्वे) के अनुमानों के मुताबिक आते हैं, तो मुझे लगता है कि यह एक तरह से ट्रंप युग के अंत जैसा होगा.

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कमजोर राष्ट्रपति के रूप में 2 साल काम करेंगे ट्रंप

सिल्वर ने माना कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी दो साल तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, लेकिन इन नतीजों के बाद वे एक ‘बेहद कमजोर राष्ट्रपति’ (super lame duck) बनकर रह जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे 2006 के मध्यावधि चुनावों के बाद जॉर्ज डब्ल्यू. बुश की स्थिति हो गई थी. सिल्वर ने कहा कि कैनसस और टेक्सास जैसे राज्यों का डेमोक्रेट्स (ब्लू) की तरफ झुकना एक बड़ा पीढ़ीगत बदलाव ला सकता है.

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