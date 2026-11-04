2026 US Election Results:  डोनाल्ड ट्रंप की करारी हार!  कौन हैं जॉन ओसॉफ? जिनकी हो रही सर्वाधिक चर्चा

2026 US Election Results: अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के शुरुआती रुझानों/अनुमानों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि उनकी पार्टी रिपब्लिकन को इस उम्मीद से बहुत कम सीटें मिल रही हैं. ताजा अपडेट के अनुसार, अब डेमोक्रेट्स ने 117 सीटों पर जीत हासिल की है और रिपब्लिकन पार्टी को 61 सीटें ही मिली हैं. चुनावी मतगणना के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी कई अहम राज्यों में बढ़त बनाती दिखाई दे रही है. अमेरिका में मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में होते हैं. यह एक तरह से राष्ट्रपति के काम का लिटमस टेस्ट (Litmus Test) भी होता है. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों, सीनेट की 100 में से 35 सीटों और 36 राज्यों में गवर्नरों के पदों के लिए चुनाव हुए, जिसमें लगभग 21 करोड़ लोग मतदान के लिए पंजीकृत थे.

ताजा अपडेट के मुताबिक, डेमोक्रेट सीनेटर जॉन ओसॉफ ने जॉर्जिया की अपनी सीट पर जीत हासिल कर ली है. नॉर्थ कैरोलिना में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार रॉय कूपर ने सीनेट की सीट जीतकर पार्टी को पहली बड़ी सफलता दिलाई है. शुरुआती नतीजों में वर्जीनिया से सीनेटर मार्क वॉर्नर भी जीत गए. वहीं, इन परिणामों में 39 वर्षीय जॉन ओसॉफ की जीत खास चर्चा में है. ऐसे इसलिए कि अमेरिकी राजनीति में तेजी से उभरे ओसॉफ को अब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल, ओसॉफ की जीत से जॉर्जिया में डेमोक्रेट्स को मजबूती मिली है और पार्टी को सीनेट में बहुमत हासिल करने की उम्मीद भी बढ़ी है.

यहां देखें डेमोक्रेट्स के विजेताओं की लिस्ट