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Shaheen-3 vs Agni-5: पाकिस्तान की शाहीन-3 या भारत की अग्नि-5, युद्ध हुआ तो कौन पड़ेगा-किस पर भारी?

Shaheen-3 vs Agni-5: भारत और पाकिस्तान के पास मौजूद सभी बैलिस्टिक मिसाइलों में से अग्नि-V और शाहीन-III के बीच तुलना होती है.

By: JP Yadav | Published: September 24, 2026 12:32:51 PM IST

Shaheen-3 vs Agni-5: पाकिस्तान की शाहीन-3 या भारत की अग्नि-5, युद्ध हुआ तो कौन पड़ेगा-किस पर भारी?
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Shaheen-3 vs Agni-5: भारत और पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश हैं. डेढ़ वर्ष पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों देशों के बीच एक तरह से युद्ध भी हो चुका है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य ताकत में दुनियाभर देखा. वहीं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत विश्व की चौथी सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है, जबकि दु्श्मन देश पाकिस्तान 14वें स्थान पर है. भारत का रक्षा बजट लगभग 78 से 81 बिलियन डॉलर के बीच है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट करीब 9 से 9.3 बिलियन डॉलर. इसका मतलब सैन्य ताकत के मामले में भारत के समक्ष पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है. बावजूद इसके भारत और पाकिस्तान की मिसाइलों और अन्य हथियारों की तुलना अक्सर होती है. यहां हम बताएंगे कि कौन सी अधिक ताकतवर है और क्यों? 

लंबी दूरी तक मार कर सकती है अग्नि-V

एक ओर जहां अग्नि-V का मकसद भारत को उसके आस-पास के इलाकों से बाहर भी एक विश्वसनीय लंबी दूरी की रोकथाम क्षमता देना है तो वहीं शाहीन-III का मकसद पाकिस्तान की क्षेत्रीय रोकथाम क्षमता को बढ़ाना है. 

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यह तुलना क्यों मायने रखती है

रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत के पास अग्नि-V तो पाकिस्तान के पास शाहीन-III मौजूद सबसे अत्याधुनिक मिसाइलें हैं. इन मिसाइलों की गतिशीलता (mobility), सटीकता (accuracy), तत्परता (readiness), उत्तरजीविता (survivability) और लचीलापन (flexibility) कुछ अन्य कारक हैं जो मिसाइल की कीमत या महत्व तय करने में समान भूमिका निभाते हैं.

अग्नि-V: भारत की लंबी दूरी की रणनीतिक ताकत है. अग्नि-V भारत की सबसे लंबी दूरी की ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल है और देश के ‘इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम’ के तहत विकसित सबसे उन्नत हथियारों में से एक है. इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है. इसे कई सफल विकास और उपयोगकर्ता परीक्षणों के बाद सेवा में शामिल किया गया. यह मिसाइल तीन-चरण वाले सॉलिड-फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग करती है और इसे सड़क पर चलने वाले ट्रांसपोर्टर पर लगे सीलबंद कनस्तर से लॉन्च किया जाता है. इस कैनिस्टर-बेस्ड डिज़ाइन की वजह से मिसाइल लंबे समय तक ऑपरेशनल रह सकती है और इसे लॉन्च करने की तैयारी में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाता है.

 शाहीन-III: पाकिस्तान की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल है. शाहीन-III पाकिस्तान की लंबी दूरी की सतह-से-सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है. इस मिसाइल को नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन ने देश की रणनीतिक रेंज को बढ़ाने के लिए विकसित किया था, जिससे यह पिछली शाहीन मिसाइलों की क्षमता से आगे जा सके. इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है और इसे रोड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लॉन्च किया जाता है. शाहीन-III मिसाइल को देश के सभी संभावित रणनीतिक लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया था. रेंज इन्हें अलग बनाती है. दोनों मिसाइलों के बीच सबसे बड़े अंतरों में से एक उनकी अधिकतम रेंज है. 

क्या अग्नि की रेंज

अग्नि-V की रेंज 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है, जो इसे इंटरकॉन्टिनेंटल-रेंज वाले रणनीतिक सिस्टम की श्रेणी में रखती है, हालांकि भारत आधिकारिक तौर पर इसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बताता है। इससे यह दक्षिण एशिया से बहुत दूर के लक्ष्यों तक पहुंच सकती है. वहीं, शाहीन-III की रेंज लगभग 2,750 किलोमीटर बताई जाती है. हालांकि यह अग्नि-V की तुलना में काफी कम है.

शाहीन-III की जद में भारत के कई शहर

शाहीन-III पाकिस्तान को भारतीय मुख्य भूमि और उसकी सीमाओं के पार के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए पर्याप्त रेंज देती है. गति और उड़ान का तरीका, दोनों मिसाइलें अपने बैलिस्टिक रास्ते पर हाइपरसोनिक गति से उड़ती हैं, जिससे उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है.

वहीं लॉन्च होने के बाद शक्तिशाली रॉकेट इंजन उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर ले जाते हैं और फिर वे तेज़ गति से वापस वायुमंडल में प्रवेश करती हैं. चूंकि अग्नि-V की रेंज शाहीन-III से ज़्यादा है, इसलिए यह शाहीन-III की तुलना में अधिक ऊंचाई तक पहुंचती है और उड़ान में ज़्यादा समय बिताती है. 

कम समय में पूरा करती हैं मिशन

जानकारी का कहना है कि दोनों मिसाइलों (अग्नि-V और शाहीन-III) को कम समय में अपना मिशन पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. अग्नि-V और शाहीन-III दोनों को बड़े रोड-मोबाइल लॉन्चर पर ले जाया जाता है, जिससे उन्हें अलग-अलग जगहों से तैनात किया जा सकता है. 

अग्नि-V का कैनिस्टर-बेस्ड लॉन्च सिस्टम एक महत्वपूर्ण ऑपरेशनल फ़ायदा देता है। मिसाइल को एक सीलबंद कंटेनर के अंदर रखा जाता है, जो इसे मौसम की स्थितियों से बचाता है और कम से कम तैयारी के साथ तेज़ी से लॉन्च करने में मदद करता है.

मिसाइल मॉडर्न इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर आधारित

 सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि शाहीन-III भी ट्रांसपोर्टर-इरेक्टर-लॉन्चर का इस्तेमाल करती है, हालांकि इसका लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन भारत के कैनिस्टराइज़्ड सिस्टम से अलग है। सटीकता और गाइडेंस। किसी भी आधुनिक मिसाइल के लिए सटीक गाइडेंस ज़रूरी है.

अग्नि-V टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए सैटेलाइट नेविगेशन और एडवांस्ड ऑनबोर्ड गाइडेंस सिस्टम से सपोर्टेड एडवांस्ड इनर्शियल नेविगेशन का इस्तेमाल करती है. पाकिस्तान ने शाहीन-III के बारे में कम तकनीकी जानकारी दी है, लेकिन माना जाता है कि यह मिसाइल मॉडर्न इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर आधारित है, जिसे बेहतर सटीकता के साथ निशाना लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

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