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West Bengal Election Results 2026 Live: भाजपा या TMC, कौन बनाएगा बंगाल में सरकार; अगले कुछ घंटों में खत्म होगा इंतजार

🕒 Updated: May 4, 2026 04:56:36 AM IST

West Bengal Election Results 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत सोमवार (04 मई, 2026) का दिन अहम रहने वाला है. सोमवार को पश्चिम बंगाल की जनता इतिहास रचने वाली है. अगर भारतीय जनता पार्टी जीती को यह इतिहास होगा, क्योंकि वह भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार राज्य में सरकार बनाएगी, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की तो यह भी इतिहास होगा. ममता बनर्जी 21 सदी की पहली नेता बन जाएंगी जो तीसरी बार पश्चिम बंगाल में सीएम बनेंगी. वैसे तो मतों की गिनती 4 अन्य राज्यों (असम, पुदुचेरी, केरल और कर्नाटक) में भी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें पश्चिम बंगाल पर होंगी. 

West Bengal Assembly Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में आज रचा जाएगा इतिहास
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कितने बजे शुरू होगी काउंटिंग

पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर सोमवार (04 मई, 2026) को सुबह 8 बजे से मतणना शुरू होगी. शुरुआत में यानी ठीक 8 बजे से बैलेट बॉक्स में पड़े मतों की गणना की जाएगी, जबकि साढ़े 8 बजे के बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती होगी. इसके साथ ही रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे. बताया जा रहा है कि शुरुआती रुझान सुबह से मिलने शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक परिणाम स्‍पष्‍ट होने की संभावना है.

कब से शुरू होंगे रुझान आने

जानकारों का कहना है कि सोमवार सुबह से वोटों की गिनती शुरू  होने यानी 8 बजे के बाद से ही चुनाव नतीजों के रुझान सामने आने लगेंगे. मतगणना के क्रम में सबसे पहले डाक से प्राप्‍त मतपत्रों की गिनती की जाएगी. इसके बाद इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वोटिंग मशीनों (EVM) के मतों की गिनती होगी. मतगणना के दौरान उम्‍मीदवार, एजेंट और पर्यवेक्षक पूरी मतगणना के दौरान उपस्थित रहेंगे. 

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  • 04:51 (IST) 04 May 2026

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