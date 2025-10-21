✕
विदेश जाने का है प्लान? ये 10 देश हैं घूमने के लिए बेस्ट
इस देश में प्राचीन पत्थरों के खंडहरों सेलेकर विशाल नदियां, सुंदर घाटियां और खूबसूरत नजारों वाली कई घूमने की जगहें मौजूद हैं.
जिम्बाब्वे
जगंद, झीलें, बड़े और खूबसूरत मैदानों वाला यह देश शांति पसंदीदा लोगों के लिए परफेक्ट च्वाइस हो सकता है.
लिथुआनिया
घने जंगलों और खूबसूरत नजारों वाला यह देश भारत का पड़ोसी है और यहां पहुंचना आसान और कम खर्चीला है.
श्रीलंका
यंग स्टर्स का पसंदीदा बनता जा रहा यह देश अपने पहाड़ी नजारों और कल्चर के लिए फेमस है.
साउथ कोरिया
अर्जेंटीना की प्राकृतिक खूबसूरती और शहरों का जीवन आपको खूब बिजी रखेगा. यह घुमक्कड़ों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है.
अर्जेंटीना
मोरोक्को के रेगिस्तान, पहाड़ और गांव एक अलग ही दुनिया की सैर करा सकते हैं.
मोरोक्को
नॉर्वे गर्मी और सर्दी, दोनों ही मौसम में आपको अलग ही अनुभव करा सकता है. यहां की सर्दियों की रात में दिखने वाली ऑरोरा लाइट्स कई लोगों की बकट लिस्ट का हिस्सा होती हैं.
नॉर्वे
यूरोपीय देश मोलडोवा भी शांति पसंदीदा लोगों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन्स में से एक है.
मोलडोवा
पार्टी, कल्ब्स और मॉर्डन लाइफस्टाइल का मजा लेना है तो हॉन्ग कॉन्ग भी छुट्टियों के लिए जा सकते हैं.
हॉन्ग कांग
कल्चर और प्राकृतिक खूबसूरती का ताल-मेल डेनमार्क में देखने को मिलता है.
डेनमार्क
