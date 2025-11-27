✕
Nov 27, 2025
Karishma-upadhyay
बालों को लंबा होने से नहीं रोक पाएगा कोई, बस जल्द से जल्द छोड़ें ये 3 आदतें!
दरअसल गीले बाल बहुत नाजुक होते हैं और इस समय इन पर ज्यादा दबाव डालने पर ये टूट सकते हैं.
बालों को जोर से कंघी करना-
बता दें कि लोग सुलझाने के लिए गीले बालों में कंघी करते हैं या रगड़ने लगते हैं, जिससे बाल तेजी से दोमुंहे और कमजोर होने लगते हैं.
ऐसे में बालों को सुलझाने के लिए हल्के हाथों से अलग करें या चौड़े दांत वाली कंघी का ही इस्तेमाल करें.
बार-बार केमिकल ट्रीटमेंट जैसे रंगाई, पर्म या स्ट्रेटनिंग करने से बालों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं.
गलत शैंपू और केमिकल्स-
बता दें कि गलत चीजों की वजह से जड़ें कमजोर होती हैं, जो बालों के टूटने, गिरने और ग्रोथ धीमी होने का कारण बनती हैं.
ऐसे में सल्फेट-फ्री और नैचुरल इंग्रीडिएंट्स वाले शैम्पू का इस्तेमाल करें और केमिकल ट्रीटमेंट के बीच समय अंतराल ज्यादा रखें.
हीट स्टाइलिंग टूल्स जैसे हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर या कर्लिंग आयरन का बालों में इस्तेमाल करना काफी नुकसानदेह होता है.
अधिक हीट स्टाइलिंग-
बता दें कि इनकी गर्मी बालों की नेचुरल नमी और प्रोटीन को नुकसान पहुंचाती है, जिससे बाल रूखे और कमजोर हो जाते हैं.
ऐसे में हीट स्टाइलिंग का इस्तेमाल कम करें और अगर करना ही है तो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे और लो-हिट सेटिंग पर टूल का प्रयोग करें.
