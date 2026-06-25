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T2OI में डेब्यू करने वाले सबसे कम्र के भारतीय खिलाड़ी, देखें लिस्ट
Ankush-upadhayay
Jun 25, 2026
Jun 25, 2026
Ankush-upadhayay
वाशिंग्टन सुंदर
(18 साल 80 दिन)
ऋषभ पंत
(19 वर्ष 120 दिन)
ईशांत शर्मा
(19 वर्ष 152 दिन)
राहुल चाहर
(20 वर्ष 2 दिन)
सुरेश रैना
(20 वर्ष 4 दिन)
रविंद्र जडेजा
(20 साल 66 दिन)
रोहित शर्मा
(20 साल 142 दिन)
संजू सैमसन
(20 साल 250 दिन)
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