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बारिश के मौसम में भूलकर भी न खाएं ये चीजें

Deepika-pandey
Jul 09, 2026
Jul 09, 2026
Deepika-pandey

हरी पत्तेदार सब्जियां न खाएं

हरी पत्तेदार सब्जियां न खाएं

स्ट्रीट फूड और जंक फूड खाने से बचें

कटे हुए फल न खाएं

पैक या बाजार वाला जूस न पिएं

कच्चा सलाद न खाएं

सी फूड और नॉन वेज से बचें

बासा या खुला रखा खाना न खाएं

दही और छाछ न खाएं

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