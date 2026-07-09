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बारिश के मौसम में भूलकर भी न खाएं ये चीजें
Deepika-pandey
Jul 09, 2026
Jul 09, 2026
Deepika-pandey
हरी पत्तेदार सब्जियां न खाएं
हरी पत्तेदार सब्जियां न खाएं
स्ट्रीट फूड और जंक फूड खाने से बचें
कटे हुए फल न खाएं
पैक या बाजार वाला जूस न पिएं
कच्चा सलाद न खाएं
सी फूड और नॉन वेज से बचें
बासा या खुला रखा खाना न खाएं
दही और छाछ न खाएं
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