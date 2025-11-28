✕
Nov 28, 2025
Karishma-upadhyay
रात को नहीं आती है नींद? तो ये हैं आपके न सो पाने की 3 बड़ी वजहें!
आजकल के समय में रात को नींद न काफी बहुत आम समस्या बन चुकी है, जिससे ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं हैं.
ऐसे में ज्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि लाख कोशिश करने के बाद भी वे देर तक सो नहीं पाते और करवटें बदलते रह जाते हैं.
अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि रात को नींद न आने की 3 बड़ी वजहें क्या हैं.
रात को देर तक मोबाइल चलाना और सोने का समय रोज अलग होना भी नींद बिगाड़ सकता है.
खराब स्लीप साइकल-
इससे शरीर का नेचुरल मेलाटोनिन रिदम डिस्टर्ब होता है और नींद आसानी से नहीं आती है, तो हर दिन एक ही समय पर सोएं.
अगर मांसपेशियों में खिंचाव हो या पैरों में बेचैनी महसूस हो और शरीर थक चुका हो तो नींद आने में काफी परेशानी होती है.
शरीर में दर्द या बेचैनी-
ऐसे में कई बार बॉडी को आराम चाहिए होता है, तो इसके लिए रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से नहा लें.
कई बार दिनभर की बातें, काम, तनाव या भविष्य को लेकर छोटी बातें दिमाग में घूमती रहती हैं, जो नींद न आने की सबसे बड़ी वजह है.
ज्यादा सोचना-
बता दें कि ऐसे समय में मन को शांत रखना जरूरी है, जिसके लिए सोने से पहले कुछ देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं.
