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गर्मियों में बालों के लिए बेहतरीन है दही, जानें फायदे
Deepika-pandey
May 12, 2026
May 12, 2026
Deepika-pandey
गर्मियों में बालों की देखभाल के लिए दही बिल्कुल सही ऑप्शन है.
रूसी से छुटकारा दिलाता है.
ये नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है.
बालों का झड़ना कम होता है.
स्कैल्प का pH लेवल मेंटेन होता है.
बालों को चमकदार बनाता है.
स्कैल्प को साफ करता है.
खुजली और जलन में राहत देता है.
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