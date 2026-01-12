Inkhabar Hindi News

Yoga Vs Pilates किससे मिलते हैं ज्यादा फायदे?

Preeti-rajput
Jan 12, 2026
Jan 12, 2026
Preeti-rajput

दोनों ही कम असर वाले वर्कआउट हैं जो ताकत और लचीलेपन के लिए बॉडीवेट का इस्तेमाल करते हैं.

yoga vs pilates

यह मन, शरीर और सांस पर ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें सेहत से जोड़ता है.

योग की उत्पत्ति

यह एक आधुनिक सिस्टम है और सटीकता और रीढ़ की हड्डी के अलाइनमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है.

पिलाटेस की उत्पत्ति

योग सांस, माइंडफुलनेस और सहज मूवमेंट पर ज़ोर देता है.

मन और मूवमेंट

पिलाटेस कोर की मांसपेशियों को मज़बूत करता है और मुद्रा को कुशलता से सुधारता है.

अपने कोर को मजबूत करें

योग गतिशीलता, संतुलन और जोड़ों की गति की सीमा में सुधार करता है.

स्ट्रेच और फ्लो

पिलाटेस पुनर्वास और मांसपेशियों की हल्की कंडीशनिंग के लिए आदर्श है.

ठीक हों और स्वस्थ हों

योग ध्यान के माध्यम से तनाव कम करता है और फोकस बढ़ाता है.

अपने मन को शांत करें

दोनों मुद्रा, स्थिरता और समग्र कल्याण में सुधार करते हैं.

फिटनेस से परे लाभ

