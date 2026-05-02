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येशा सागर की डिलीट की गई बिकिनी Photos
Sohail-rahman
May 02, 2026
May 02, 2026
Sohail-rahman
येशा सागर एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं.
जिनका नाम समीर रिजवी से जुड़ रहा है.
येशा सागर ने कनाडा में पढ़ाई की है.
उन्होंने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के तौर पर अपना करियर बनाया है.
उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काम किया है.
येशा सागर ने कई क्रिकेट लीग में स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के तौर पर काम किया है.
WPL 2026 के दौरान मिस्ट्री एंकर के तौर पर वायरल हुईं थीं.
येशा सागर के इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
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