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यशस्वी जायसवाल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 30 टेस्ट में 30 अलग-अलग मैदानों पर खेले मैच
Ankush-upadhayay
Aug 15, 2026
Aug 15, 2026
Ankush-upadhayay
यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 32 रन बनाकर रन आउट हुए.
इसके बावजूद यशस्वी जायसवाल ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.
जायसवाल ने अपने गॉल में अपने टेस्ट करियर का 30वां मुकाबला खेल रहे हैं.
अभी तक जायसवाल ने सभी टेस्ट अलग-अलग मैदानों पर खेले हैं. किसी भी मैदान पर 2 मैच नहीं खेले.
इसी के साथ जायसवाल ने संजय मांजरेकर और सचिन तेंदुलकर के क्लब में एंट्री कर ली है.
संजर मांजरेकर ने अपने करियर के शुरुआती 33 टेस्ट मैच अलग-अलग वेन्यू पर खेले थे.
सचिन तेंदुलकर ने भी अपने करियर के शुरुआती 32 टेस्ट अलग-अलग मैदानों पर खेले थे.
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