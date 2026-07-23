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यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल
Sohail-rahman
Jul 23, 2026
Jul 23, 2026
Sohail-rahman
सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक 26 अगस्त, 2026 को रिलीज होने वाली है.
इस फिल्म में यश के किरदार के अलावा उनकी अभिनेत्रियों की चर्चा हो रही है.
कियारा आडवाणी नादिया का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी.
हुमा कुरैशी एलिजाबेथ का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी.
नयनतारा गंगा का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी.
तारा सुतारिया रेबिका का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी.
रुक्मिणी वसंत मेलिसा का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी.
इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार बढ़ाई गई हैं.
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