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तरबूज के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें
Preeti-rajput
May 04, 2026
May 04, 2026
Preeti-rajput
तरबूज के साथ दूध लेने से पाचन गड़बड़ और गैस की समस्या हो सकती है.
दही यह संयोजन पेट में भारीपन और अपच पैदा कर सकता है.
तरबूज के साथ अंडा खाने से पाचन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.
मछली के साथ तरबूज त्वचा और पाचन समस्याएं बढ़ा सकता है.
तरबूज खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से पेट फूल सकता है.
शराब से शरीर में डिहाइड्रेशन और पेट संबंधी परेशानी बढ़ सकती है.
तरबूज के बाद भारी खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है.
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