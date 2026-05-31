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सोने से भी महंगा आम! जानें क्यों इतना कीमती है मियाजाकी मैंगो?
Preeti-rajput
May 31, 2026
May 31, 2026
Preeti-rajput
दुनिया का सबसे महंगा आम मियाज़ाकी आम जापान में उगाया जाता है, जिसे Egg of the Sun भी कहा जाता है.
यह आम अपनी बेहद मीठी स्वाद, गहरे लाल-बैंगनी रंग और स्मूद टेक्सचर के लिए जाना जाता है.
इसे उगाने के लिए खास तापमान, देखभाल और नियंत्रित वातावरण की जरूरत होती है, जिससे इसकी खेती बहुत महंगी पड़ती है.
हर फल को अलग-अलग पैक करके उगाया जाता है, ताकि उसका आकार और गुणवत्ता पूरी तरह परफेक्ट रहे.
इसकी सीमित पैदावार और हाई डिमांड के कारण इसकी कीमत नीलामी में 2-3 लाख रुपये तक पहुंच जाती है.
यह आम ज्यादातर जापान के क्यूशू (Miyazaki Prefecture) क्षेत्र में उगाया जाता है और दुनिया भर में लग्जरी फ्रूट के तौर पर बेचा जाता है.
तेल एक महत्वपूर्ण तेल है
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