✕
भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर घर में बसते हैं करोड़पति!
Preeti-rajput
Dec 20, 2025
Dec 20, 2025
Preeti-rajput
भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर घर में बसते हैं करोड़पति!
गुजरात के माधापार को दुनिया का सबसे अमीर गांव माना जाता है.
इस गांव में हर घर में लखपति या फिर करोड़पति रहते हैं.
यहां स्थानीय बैंकों में लोगों के करीब 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा जमा है.
माधापुर में करीब 92,000 निवासी और 7,600 परिवार रहते हैं.
इस गांव में करीब 17 बैंक की ब्रांच है, जिसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए जमा हैं.
माधापुर में कई परिवारों के रिश्तेदार विदेशों में रहते हैं. जैसे- अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और खाड़ी देश.
माधापार की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई थी,इसकी स्थापना कच्छ के मिस्त्री समुदाय ने की थी.
इस गांव में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बैंक, पार्क और अच्छी सड़कें सभी जरूरत की चीजें मौजूद हैं.
Read More
ठंड में दिखना चाहती हैं कूल ब्राइड! तो लहंगे पर डालें Sabyasachi की जैकेट्स
भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर घर में बसते हैं करोड़पति!
Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में देखना बिल्कुल न भूलें
आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके हुए क्यों होते हैं?