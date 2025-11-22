✕
Nov 22, 2025
Anshika-thakur
दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट, nonstop उड़ान और उसकी खास बातें
दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट अब न्यूयॉर्क और फूझो (Fuzhou) के बीच चल रही है
यह longest flight सीधे चलती है और किसी भी जगह पर नहीं रुकती
यह longest flight सीधे चलती है और किसी भी जगह पर नहीं रुकती
फ्लाइट पूरी करने के लिए करीब 12,500 किलोमीटर तय किए जाते हैं
इस nonstop सफर में लगभग 19 घंटे 20 मिनट लगते हैं
फ्लाइट का आगाज न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से होता है
यह nonstop फ्लाइट फूझो चांगले एयरपोर्ट चीन पर उतरती है
फ्लाइट रूस के रास्ते से नहीं जाती इसलिए इसका समय ज्यादा लगता है
Xiamen Airlines इस रूट पर हफ्ते में दो बार फ्लाइट चलाती है
फिलहाल यह longest scheduled nonstop कमर्शियल फ्लाइट बनी हुई है
Read More
लंबी हाइट वाले लड़कों को डेट करना क्यों पसंद करती हैं लड़कियां?
24 नवंबर का दिन इन राशियों के लिए रहेगा बेस्ट
आयुष्मान कार्ड के क्या हैं फायदे? जानें यहां
रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या होता है? कौन सा तेल है इसके लिए सबसे सही!