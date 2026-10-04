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फिल्में, जिनमें दिखा जानवरों और इंसान के बीच का प्यार
Kamesh-dwivedi
Oct 04, 2026
Oct 04, 2026
Kamesh-dwivedi
आज 4 अक्टूबर को विश्व जानवर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. सिनेमाई दुनिया में कई ऐसी फिल्में बनी हैं, जिनमें जानवरों और मनुष्य के प्रति गहरा लगाव देखने को मिला है.
गाय और गोरी
लाइफ ऑफ पाई
तेरी मेहरबानियां
हम आपके हैं कौन
हाथी मेरे साथी
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